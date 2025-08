Das E-Book der Woche: dieses Mal „Die Marseille-Morde – Das tote Mädchen“ für 1,99 Euro mitnehmen

Wir sind mitten in der Reisezeit und liegen idealerweise am Strand. Wer also nicht so wie wir arbeiten muss, kann die Seele baumeln lassen. Wie wäre es dann mit einem spannenden Buch? Apple hat da etwas für euch im Angebot.

Das E-Book der Woche

Eine Tragödie erschüttert den kleinen Ort Carry-le-Rouet an der malerischen Küste nahe Marseille: Die 15jährige Schülerin Emeline Bernier ist tot – Selbstmord. Zuvor wurde sie in der Schule gemobbt – und kurz vor ihrem Tod muss die Situation völlig eskaliert sein. Polizei-Inspektorin Nadia Aubertin und Staatsanwalt Pierre Frigeri nehmen die Ermittlungen auf – gegen den Willen ihrer Vorgesetzten, deren halbwüchsige Kinder in die Ereignisse verwickelt sind. Schon bald gibt es weitere Tote. Und auch Nadia, Pierre und ihre Freunde sollen zum Schweigen gebracht werden….

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

