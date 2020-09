Der Gegenschlag: Apple fordert Schadenersatz von Epic

Der Konflikt zwischen Apple und Epic köchelt weiter: Während Epic versucht, Fortnite wieder in den App Store zu klagen, möchte Apple einen Teil der Gewinne, die Fortnite eingespielt hat, aus Epic herausklagen.

Und noch immer ist nicht abzusehen, wer am Ende triumphiert: Apple hat inzwischen seinerseits Klage gegen Epic eingereicht. Der Hintergrund ist ein wenig verwirrend. Apple fordert von Epic Schadenersatz. Hintergrund ist, dass das Studio mit Fortnite und anderen Spielen beträchtliche Gewinne im App Store erwirtschaftet hatte. Apple nennt hier eine Summe von rund 600 Millionen Dollar.

Diesen Betrag möchte Apple zwar nicht zurückfordern, wohl aber alle Einnahmen, die mit dem alternativen Zahlungssystem erwirtschaftet wurden, das in Fortnite eingeführt wurde und von Apple als unzulässig eingestuft wird.

Ausgang des Streits weiter offen

Apple sieht sich von Epic hintergangen, das sich aktuell als Kämpfer für mehr App Store-Gerechtigkeit darstelle, tatsächlich aber lediglich seine Einnahmen maximieren wolle. Welche Erfolgsaussichten diese Klage hat, ist ungewiss. Die Forderungen wirken nicht völlig schlüssig. Allerdings ist auch unklar, wie erfolgreich die Bemühungen Epics sein werden, Fortnite in den App Store zurückzubringen. Aktuell versucht das Spielestudio, mit einer weiteren Klage per Eilantrag Apple zu zwingen, Fortnite wieder in den App Store aufzunehmen, Apfelpage.de berichtete. Der nächste reguläre Verhandlungstag zwischen den beiden Unternehmen findet Ende September statt. Die von Epic ausgelöste Eskalation treibt inzwischen auch vielerorts behördliche Prüfverfahren gegen den App Store an. Zudem haben sich zahlreiche Dienstleister und App-Entwickler der Kritik von epic angeschlossen.

