Home Apple Der Apple Park wird ab Februar wieder langsam bevölkert

Der Apple Park wird ab Februar wieder langsam bevölkert

Apple will seine Mitarbeiter jetzt ab Februar kommenden Jahres langsam in die Büros zurückrufen. Aber auch dann werden sich Apple Park und die übrigen Standorte des Konzerns nur seht langsam wieder füllen, wenn Apple den nun bekannt gewordenen Plänen folgt.

Apple wird seine Mitarbeiter deutlich später und auch deutlich langsamer wieder in die Büros zurückrufen. Nach aktuellen Plänen wird sich die Rückkehr bis in den Februar des kommenden Jahres verzögern, schon vor einer geraumen Zeit war bekannt geworden, dass Apple frühestens erst 2022 wieder in Präsenz arbeiten lassen würde. Nun hat man offenbar konkretere Pläne gefasst: So geht aus einem internen Memo hervor, das an Mitarbeiter geschickt wurde und aus dem der Branchendienst The Information zitiert, dass Apple ab Februar 2022 wieder Mitarbeiter in die Büros rufen möchte.

So heißt es, Beschäftigte sollen zunächst Montag und Dienstag an ihrem Arbeitsplatz erscheinen.

Die Rückkehr in die Präsenzarbeit ist ein langsamer Prozess

Ab März dann sollen Mitarbeiter noch am Mittwoch und Freitag im Home-Office arbeiten können. Grundsätzlich seien aber einige Teams von dieser Regelung ausgenommen, da ihre Arbeit mehr Präsenz und persönlichen Kontakt erfordere, das ist ohnehin ein bekannter Fokus von Apple.

Mitarbeitern soll grundsätzlich eine flexible Home-Office-Zeit von zwei bis vier Wochen im Jahr zugestanden werden, diese Zeitspanne wurde erhöht, zuvor waren nur maximal zwei Wochen vorgesehen. Apple möchte so für mehr Gelegenheiten sorgen, in die Heimat zu pendeln. Grundsätzlich hat Apple sich in der Pandemie besonders schwer getan, den Beschäftigten Home-Office anzubieten, was sich als weitsichtige Personalmaßnahme erweisen dürfte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!