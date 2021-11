Home Deals iTunes-Karten aktuell mit 20% Bonus

Auch in dieser Woche können Kunden wieder einen kleinen zusätzlichen Bonus bei der Aufladung ihres iTunes-Kontos mitnehmen. Drin sind aktuell bis zu 20%, was einem zusätzlichen Bonus in der Höhe von bis zu 20 Euro entspricht.

Zuletzt sah es mit iTunes-Aktionen eher schlecht aus, aber aktuell läuft wieder eine Rabattaktion. Eingeräumt wird ein Bonus in Höhe von bis zu 20%. Diesen gibt es aber nur, wenn ihr eine Karte mit dem Wert von 100 Euro aufladet, in dem Fall werden euch 20 Euro an zusätzlichem Bonus gut geschrieben. Das entspricht einem Monat Netflix für alle Zuschauer oder einem Monat Apple One beziehungsweise gut einem Monat Apple Music für die ganze Familie.

Wenn ihr eine Karte mit dem Wert von 50 Euro aufladet, liegt der eingeräumte Bonus bei 7,5 Euro.

Der iTunes-Bonus muss separat aktiviert werden und die Aktion läuft nur, so lange der Vorrat reicht

Diese Aktion läuft noch bis einschließlich kommende Woche bis zum 24. November. Die Aktion wird in den Filialen der Supermarktkette Kaufland angeboten und läuft nur, so lange der Vorrat reicht.

Wichtig ist hierbei außerdem auch, dass der Bonus separat aktiviert werden muss. Hierzu dient ein Code, der auf dem Kassenzettel der Karte zu finden ist.

