Delta trifft den Apple Store: Die Maskenpflicht ist zurück

Apple führt die Maskenpflicht in seinen Apple Retail Stores in den USA wieder ein: Diese Auflage war erst letzten Monat nach langen Monaten begrenzter Öffnungen fallen gelassen worden, doch zuletzt begann sich das Geschehen wieder zu drehen.

Masken werden in Apple Stores in den USA bald wieder vorgeschrieben sein: Apple führt die Maskenpflicht in vielen seiner Ladengeschäfte in den Vereinigten Staaten ab heute wieder ein, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg unter Verweis auf ein internes Memo von Apple an seine Mitarbeiter im Retail-Bereich.

Darin heißt es, dass die Maskenpflicht aufgrund der sich in weiten Teilen der USA zuletzt wieder deutlich beschleunigenden Ansteckungsrate wieder für die Besucher der Apple Stores eingeführt werde, unabhängig davon, ob diese geimpft seien oder nicht.

Wegen Delta: Apple bringt Beschränkungen wieder zurück

Erst im Juni hatte Apple die Masken in seinen Geschäften in den USA fallen lassen, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Grund war damals eine rasch voranschreitende nationale Impfkampagne und zurückgehende Zahlen. Doch nun sorgt die Delta-Variante wieder für ein dynamisches Infektionsgeschehen. Auch die Mitarbeiter müssen daher schon einige Wochen wieder Masken tragen, zudem sollen sie sich wo immer das möglich ist gegen Corona impfen lassen, geht aus den Unterlagen hervor. Apple treffe diese Maßnahmen auf Basis einer Reihe von Indikatoren sowie den aktuellen Empfehlungen und Richtlinien der amerikanischen CDC, der für das Pandemie-Management zuständigen Bundesbehörde.

