Abgeklemmt: Apple macht Siri unter iOS 15 weniger smart

Das ist ernüchternd: Apple schränkt die Nützlichkeit von Siri deutlich ein. Ab iOS 15 werden viele Erweiterungen der Fähigkeiten von Apples Sprachassistenten für die Nutzung von Dritt-Apps ersatzlos gestrichen. Warum? Unklar.

Apple führt eine einschneidende Änderung an Siri vor. Von dieser werden vielleicht gar nicht so viele Anwender spürbar betroffen werden, dennoch ist der Schritt nicht zu unterschätzen. Betroffen sind diverse Schnittstellen zu Apps von Drittanbietern, die Apple Intent Domains nennt. Diese erlauben es bis jetzt, Befehle von Siri an Dritt-Apps zu übergeben, um vielfältige Dinge zu erledigen.

Es können so etwa Fahrten gebucht, Rechnungen bezahlt, Geld überwiesen, Notizen erstellt, nach Fotos gesucht oder verschiedene Aktionen im Zusammenhang mit CarPlay erledigt werden. Uber hatte seine App etwa zeitweilig für die Interaktion mit Siri vorbereitet, diese Möglichkeit allerdings später wieder entfernt.

SiriKit-Optionen werden gestrichen

Apple hat nun alle Entwickler dazu aufgefordert, diese Fähigkeiten ihrer Apps nicht länger zu bewerben, denn diese würden ab Veröffentlichung iOS 15 für alle neuen und bereits existierenden Systeme gestrichen.

Ein Ersatz wurde nicht angekündigt und auch keine Erklärung abgegeben. Zwar wurden diese Art Dritt-Integration von Siri vergleichsweise selten genutzt, die Abläufe waren hier auch oft etwas umständlich, dennoch verstört dieser Schritt. Damit wird Siri nämlich noch ein Stück weniger flexibel, erweiterbar und somit praktisch auch weniger hilfreich. Denkbar ist, dass Apple eine neue Anbindung an Dritt-Apps vorbereitet, etwa über die Kurzbefehle-App, alle entsprechenden Bemühungen hierzu erwiesen sich in der Vergangenheit allerdings als weitgehend wirkungslos.

