DaVinci Resolve 18.6.1 ist erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Oktober 2023 um 16:19 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Mit dem Mac lassen sich nicht nur Bilder bearbeiten, auch das Schneiden von Videos gelingt spielend einfach – da es eine große Auswahl an Software gibt. Unser Geheimtipp ist DaVinci Resolve, was sich kostenfrei laden lässt und nahezu alles bietet, was sich Apple mit Final Cut Pro X teuer bezahlen lässt. Wie dem auch sei, hier gibt es ein wichtiges Update.

Version 18.6.1 behebt viele Fehler

Mit den beiden letzten größeren Updates führte der Entwickler sowohl die Unterstützung von K.I als auch die Unterstützung der neuen Vide-App für das iPhone ein, Apfelpage berichtete hier und hier. Da blieb es nicht aus, dass sich hier und da ein paar Fehlerchen eingeschlichen haben. Die werden nun mit diesem Update adressiert:

Es wurde ein Problem mit der Cloud-Synchronisierung bei Projekten behoben, die ab 18.5 aktualisiert wurden.

Behebung von Verzögerungen bei der Durchführung von Ripple-Bearbeitungen auf langen Zeitleisten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Bearbeiten oder Verschieben von Clips die Wiedergabe stoppte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem neu getimte Clips mit Griffen auf der Farbseite angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem beim Navigieren von Clips mit aktivierten Ziehpunkten behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Standbilder nach dem Löschen eines Galeriealbums gegriffen wurden.

Es wurde ein Problem beim Importieren von Multi-Mono-Dateien mit Suffixen aus dem Medienspeicher behoben.

Es wurde ein Problem mit Wellenformsprüngen bei der Durchführung von Multi-Frame-Nudges behoben.

Es wurde ein Problem bei der Navigation in Powergrades-Alben in bestimmten Sortiermodi behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem mehrere Zeitleisten als aktuelle Zeitleiste angezeigt wurden.

Behebung eines Absturzes bei der Verwendung bestimmter Schriftarten in Text3D.

Es wurde ein Problem mit der Tiefenverdeckung des Rasters im USD-Viewer behoben.

Es wurde ein Problem mit verschwindenden Schlüsselmarkierungen in der Spline-Ansicht behoben.

Es wurde ein Problem mit dem Verschieben von gesperrten Punktauswahlen in der Splines-Ansicht behoben.

Es wurde ein Problem mit der Skalierung und Verdrehung von Polylinienpunkten in der Bearbeitungsansicht behoben.

Allgemeine Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

Update ist kostenfrei

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Update bzw. diese Version von DaVinci Resolve kostenfrei und selbst für ambitionierte Hobby-Filmer mit zahlreichen Features ausgestattet. Gleichwohl gibt es Einschränkungen im Vergleich zur kostenpflichtigen Vollversion DaVinci Resolve Studio – wie die maximale Auflösung oder framerate.

