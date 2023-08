Home Apps DaVinci Resolve 18.5 erschienen: Das ist neu

DaVinci Resolve 18.5 erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. August 2023 um 17:17 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Videoschnitt auf dem Mac wird meistens mit iMovie, da kostenfrei, oder mit Final Cut Pro X erledigt – beide Programme kommen von Apple selbst. Mit LumaFusion und DaVinci Resolve gibt es aber extrem attraktive Alternativen, eine davon ist sogar komplett kostenfrei. Die Rede ist von DaVinci Resolve und der Entwickler Blackmagic Design hat nun ein recht umfassendes Update bereitgestellt.

DaVinci Resolve 18.5 ist erschienen

Wem iMovie nicht ausreicht und gerade im Bereich Color Grading mehr Spielraum haben möchte, sollte sich DaVinci Resolve anschauen. Bereits in der kostenfreien Variante ist das Tool mit allerhand Möglichkeiten zum Schneiden und Rendern der Videos ausgestattet. In Version 18.5 rollen die Entwickler eine Vielzahl an neuen Features aus, wobei natürlich auch K.I. zum Einsatz kommt. Die soll primär bei der Umwandlung von Audio in Untertitel zum Einsatz kommen. Interessant für Drohnenpiloten ist zudem Möglichkeit, den Ton in Dolby Atmos rendern zu können. In einem eigenen Beitrag auf der Webseite geht Blackmagic detailliert auf die zahlreichen Verbesserungen ein.

Update ist kostenfrei

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Update bzw. diese Version von DaVinci Resolve kostenfrei und selbst für ambitionierte Hobby-Filmer mit zahlreichen Features ausgestattet. Gleichwohl gibt es Einschränkungen im Vergleich zur kostenpflichtigen Vollversion DaVinci Resolve Studio – wie die maximale Auflösung oder framerate.

