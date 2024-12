Home Apps Das sind die Gewinner der App Store Awards 2024

Apple hat die besten Apps und Spiele des Jahres 2024 ausgezeichnet. Jährlich kurz vor Weihnachten ehrt der iPhone-Konzern besonders gute Apps und Spiele, kategorisiert nach iPhone, Apple Watch, Mac und Co.

Die Gewinner des App Store Awards 2024 stehen fest, Apple hat sie gestern Abend bekannt gegeben. „17 talentierte Entwickler:innen“ dürfen sich über die Auszeichnung kurz vor Jahresende freuen. Apfelpage berichtete über die 45 Nominierten in den einzelnen Kategorien.

Tim Cook ehrt Gewinner

„Wir freuen uns, diese beeindruckende Gruppe von Entwickler:innen auszuzeichnen, die die Leistungsfähigkeit der Geräte und Technologien von Apple nutzen, um Erfahrungen zu schaffen, die das Leben der Nutzer:innen bereichern und einen tiefgreifenden Einfluss auf ihre Communitys haben“, sagt Tim Cook, CEO von Apple.

App Store Awards 2024: Das sind die Gewinner

iPhone-App des Jahres: Kino (Affiliate-Link) von Lux Optics

iPhone-Spiel des Jahres: AFK Journey (Affiliate-Link) von Farlight Games

iPad-App des Jahres: Moises (Affiliate-Link) von Moises Systems Inc

iPad-Spiel des Jahres: Squad Busters (Affiliate-Link) von Supercell

Mac-App des Jahres: Adobe Lightroom (Affiliate-Link) von Adobe Inc

Mac-Spiel des Jahres: Thank Goodness You’re Here! (Affiliate-Link) von Panic, Inc

Vision Pro-App des Jahres: What If…? An Immersive Story (Affiliate-Link) von Marvel Studios, ILM Immersive und Disney+.

Vision Pro-Spiel des Jahres: THRASHER: Arcade Odyssey (Affiliate-Link) von Puddle, LLC

Apple Watch-App des Jahres: Lumy (Affiliate-Link) von Raja V.

Apple TV-App des Jahres: F1 TV (Affiliate-Link) von Formula One Digital Media Limited

Apple Arcade-Spiel des Jahres: Balatro+ (Affiliate-Link) von Playstack Ltd.

Kategorie „Kultureller Einfluss“

Zusätzlich zu den oben gelisteten Kategorien kührt Apple sechs Gewinner in der Kategorie „Kultureller Einfluss“. Darunter versteht Apple Anwendungen mit nachhaltigem Einfluss auf das Leben seiner Nutzenden.

Oko (Affiliate-Link) von AYES BV „kombiniert Innovation und Einfachheit, um blinden oder sehbehinderten Menschen eine sichere Navigation durch die Straßen der Stadt zu ermöglichen“.

EF Hello (Affiliate-Link) von Signum International AG „verfolgt einen systematischen Lernansatz, um Sprachlernende aller Niveaus zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und einen besseren Zugang zur Welt um sie herum zu finden.

DailyArt (Affiliate-Link) von Zuzanna Stanska „bringt Anwender:innen außergewöhnliche Kunstwerke aus verschiedenen Jahrhunderten und Stilrichtungen näher“ und fördert dadurch die „intellektuelle Neugier und das Staunen“.

NYT Games (Affiliate-Link) von The New York Times Company „bietet einen großartigen Start in den Tag und verbindet Familien und Freund:innen über Generationen hinweg täglich mit einer Vielzahl von lustigen und einfachen Spielen“.

The Wreck (Affiliate-Link) von The Pixel Hunt zeigt „mit filmischen Szenen und einer interaktiven Erzählung die inneren Kämpfe des Geistes in einer Krise“.

Do You Really Want to Know 2 (Affiliate-Link) von Gamtropy Co., Ltd „beleuchtet die Nuancen des Lebens mit HIV und bietet Nutzer:innen lokale Ressourcen und Bildungsmaterialien, um Gespräche mit Familie und Freund:innen zu führen“.

Welche der oben genannte Apps nutzt ihr? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

