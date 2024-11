Home Apps App Store Awards 2024: Apple gibt 45 Finalisten bekannt

App Store Awards 2024: Apple gibt 45 Finalisten bekannt

Die App Store Awards werden auch 2024 die erfolgreichsten Apps und Games auszeichnen. Gut einen Monat vor Jahresende hat Apple die 45 Finalisten bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um die Entwickler der „erstaunlichsten Apps“, wie Apple in einer Pressemeldung schreibt.

„Wir freuen uns, die diesjährigen Finalist:innen des App Store Award zu feiern, deren Fantasie und handwerkliches Können erstaunliche Apps hervorgebracht haben, die die Anwender:innen lieben“, sagt Carson Oliver, Head of Worldwide App Store von Apple.

Von iPhone bis Vision Pro: Apple ehrt die besten Apps und Spiele

Wie jedes Jahr gibt es auch bei den App Store Awards 2024 geräteabhängige Gewinner. In den Kategorien iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Vision Pro stellt Apple mehrere Finalisten vor. „Von Spielen, die einen in fantastische neue Welten entführen, bis hin zu Apps, die die Kreativität anregen, bieten diese Entwickler:innen herausragende Erfahrungen, die fesseln und inspirieren“, so Oliver. Zudem gibt es noch die Kategorien „Apple Arcade Spiel des Jahres“ sowie „Kultureller Einfluss“.

Das hier sind die Finalisten (aus Apples Pressemeldung übernommen):

Finalist:innen „iPhone App des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „iPhone App des Jahres“ ermöglichen es Anwender:innen, ihre realen Erfahrungen durch personalisierte Tools und benutzerfreundliche Funktionen zu verbessern:

Kino (Affiliate-Link), indem es alltägliche Momente in filmische Meisterwerke verwandelt.

Runna (Affiliate-Link), indem es Läufer:innen aller Erfahrungsstufen maßgeschneiderte Trainingspläne anbietet.

Tripsy (Affiliate-Link), indem es Reisen organisiert und stressfrei hält.

Finalist:innen „iPhone Spiel des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „iPhone Spiel des Jahres“ bieten Gamer:innen fesselnde Erzählungen mit ansprechender Grafik und überzeugenden Charakteren:

AFK Journey (Affiliate-Link), durch den Aufbau bezaubernder Fantasiewelten mit beeindruckenden Schlachten.

The WereCleaner (Affiliate-Link), durch das witzige und kreative Gameplay.

Zenless Zone Zero (Affiliate-Link), indem es Spieler:innen in actiongeladene Handlungsstränge eintauchen lässt.

Finalist:innen „iPad App des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „iPad App des Jahres“ haben zu fantasievollem Spiel und Kreativität inspiriert:

Bluey: Lass uns spielen (Affiliate-Link), durch die Bereitstellung liebenswerter Charaktere und familienfreundlichen Spaß.

Moises (Affiliate-Link), mit der Verbesserung des Musikübens durch KI-gestützte Tools.

Procreate Dreams (Affiliate-Link), indem es animierte Geschichten zum Leben erweckt.

Finalist:innen „iPad Spiel des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „iPad Spiel des Jahres“ zeichnen sich durch dynamische Erzählkunst und wunderschön gestaltete Welten aus:

Assassin’s Creed Mirage (Affiliate-Link), das die Spieler:innen in eine Welt voller erzählerischer Abenteuer entführt.

Disney Speedstorm (Affiliate-Link), das aufregende Hochgeschwindigkeits-Rennerlebnisse bietet.

Squad Busters (Affiliate-Link), das den Nervenkitzel des Wettbewerbs mit einem einladenden, spielerischen Gameplay verbindet.

Finalist:innen „Apple Arcade Spiel des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „Apple Arcade Spiel des Jahres“ bieten epische Geschichten und eine Auffrischung der Klassiker:

Balatro+ (Affiliate-Link), durch Erfindung eines spannenden Kartenspiels, das seinesgleichen sucht.

Outlanders 2 (Affiliate-Link), das die Spieler:innen mit überarbeiteten Grafiken und fantasievollen Levels in seinen Bann zieht.

Sonic Dream Team (Affiliate-Link), das Gamer:innen neue Abenteuer mit all den Charakteren bietet, die sie kennen und lieben.

Finalist:innen „Mac App des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „Mac App des Jahres“ liefern leistungsstarke Tools, die Anwender:innen bei der Bearbeitung ihrer Projekte unterstützen:

Adobe Lightroom (Affiliate-Link), durch Verbesserung des Fotobearbeitungsprozesses mit KI-gestützten Funktionen.

OmniFocus 4 (Affiliate-Link), durch Förderung der Konzentration durch vereinfachte Aufgabenverwaltung.

Shapr3D (Affiliate-Link), indem es 3D-Design-Workflows umgestaltet.

Finalist:innen „Mac Spiel des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „Mac Spiel des Jahres“ bieten den Spieler:innen einzigartige Protagonisten, einen visuellen Stil und endlosen Spielspaß:

Frostpunk 2 (Affiliate-Link), durch die Erweiterung des Städtebau-Genres.

Stray (Affiliate-Link), indem es Geheimnis und Verspieltheit in seiner dunklen Welt einfängt.

Thank Goodness You’re Here! (Affiliate-Link), durch amüsante Unterhaltung mit ununterbrochenem Humor und Absurdität.

Finalist:innen „Apple Watch App des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „Apple Watch App des Jahres“ bieten bequemen Zugriff auf hilfreiche Tools und Informationen direkt am Handgelenk:

LookUp (Affiliate-Link), indem es den Wortschatz mit täglichen Definitionen verbessert.

Lumy (Affiliate-Link), indem es Nutzer:innen mit den Rhythmen von Sonne und Mond verbindet.

Watch to 5K (Affiliate-Link), indem es Läufer:innen bis zur Ziellinie einen Motivationsschub gibt.

Finalist:innen „Apple Vision Pro App des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „Apple Vision Pro App des Jahres“ erweitern die Grenzen des räumlichen Computing:

JigSpace (Affiliate-Link), das es Anwender:innen ermöglicht, 3D- und Augmented Reality-Modelle einfach zu betrachten.

NBA (Affiliate-Link), das die Zukunft der Sportübertragungen neu definiert.

What If…? An Immersive Story (Affiliate-Link), das Spieler:innen zu einer neuen Art von Marvel-Erlebnis einlädt.

Finalist:innen „Apple Vision Pro Spiel des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „Apple Vision Pro Spiel des Jahres“ begeistern die Spieler:innen mit lebendigen Szenen und intuitivem Gameplay:

Loóna (Affiliate-Link), durch die Erstellung entspannender Puzzles zum Abschalten.

THRASHER (Affiliate-Link), mit der Einführung einer reibungslosen, bahnbrechenden Steuerung und einer faszinierenden außerirdischen Welt.

Vacation Simulator (Affiliate-Link), durch die Entsendung von Spieler:innen an Orte voller lustiger Charaktere und noch lustigerer Aktivitäten.

Finalist:innen „Apple TV App des Jahres“

Die Finalist:innen in der Kategorie „Apple TV App des Jahres“ haben atemberaubende Erlebnisse auf den größten Bildschirm im Zuhause gebracht:

DROPOUT (Affiliate-Link) mit endlosem Spaß und Unterhaltung.

F1 TV (Affiliate-Link), indem es Fans mitten ins Cockpit eines Rennwagens bringt.

Zoom (Affiliate-Link) das Gruppen auf innovative Weise in Verbindung hält.

Finalist:innen „Kultureller Einfluss“

Die Finalist:innen in der Kategorie „Kultureller Einfluss“ bieten Anwender:innen fesselnde Geschichten und helfen ihnen, ihr Bestes zu geben, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen:

Wann die App Store Awards 2024 verliehen werden, ist noch nicht bekannt. In den vergangenen Jahren fand die Auszeichnung Ende November bis Anfang Dezember statt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.