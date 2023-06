Home Apple Das sind die 12 Gewinner der Apple Design Awards 2023

Das sind die 12 Gewinner der Apple Design Awards 2023

Die WWDC ist eigentlich ein Event für Software, wenngleich Apple in diesem Jahr ein kleines Feuerwerk an neuer Hardware gezündet hat. Neben der Vorstellung der neuen Betriebssysteme stehen natürlich die Apps im Fokus. Die besten Apps werden von Apple in sechs Kategorien gekürt und das sind die Gewinner.

Die 12 Gewinner der diesjährigen Apple Design Awards

Die Gewinner dürfen sich ein Jahr lang über Ruhm, Prestige und Ehre freuen. Hinzu kommt eine prominente Platzierung in den jeweiligen App-Stores, zudem gibt es individuelle Trainings-Sessions von Apple. Außerdem gibt es neben Merch auch ein paar AirPods Pro2 so wie eine einjährige kostenfreie Mitgliedschaft im Developer-Programm. Das sind die Gewinner:

Inklusion

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten ein großartiges Erlebnis für alle, indem sie Menschen mit vielfältigen Hintergründen, Fähigkeiten und Sprachen unterstützen:

Spaß und Vergnügen

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten einprägsame, ansprechende und erfüllende Erlebnisse, die durch Apple Technologien verbessert werden:

Interaktion

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten intuitive Oberflächen und sehr einfache Bedienelemente, die perfekt auf die Plattform zugeschnitten sind:

Sozialer Einfluss

Die Gewinner in dieser Kategorie verbessern das Leben der Menschen auf sinnvolle Weise und machen auf wichtige Themen aufmerksam:

Visuelle und grafische Gestaltung

Die Gewinner in dieser Kategorie zeichnen sich durch atemberaubende Bilder, gekonnt gezeichnete Oberflächen und hochwertige Animationen aus, die für ein unverwechselbares und einheitliches Design sorgen.

Innovation

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten ein erstklassiges Erlebnis durch einen neuartigen Einsatz von Apple Technologien, die sie in ihrem Genre einzigartig machen. Hier sticht SwingVision besonders hervor, da diese primär auf die Neural Engine setzt.

