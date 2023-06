Home Sonstiges Das seht ihr bei Paramount+ im Juli

Das seht ihr bei Paramount+ im Juli

Der Monat Juni hat nur noch zwei Wochenenden, es ist also Zeit, den Blick nach vorn zu richten. Das tut auch Paramount+ und präsentiert die Liste seiner Neuzugänge.

Das sind die Neuzugänge bei Paramount+

Paramount+ hat sich einen festen Platz sichern können, allein die Serien „Mayor of Kingstown“ und „Tulsa King“ sind sensationell gut. Im Juli dürft ihr euch auf diese Neuzugänge freuen, unter anderem kommen Gruselfans voll auf ihre Kosten:

Ab dem 01. Juli

CSI: Vegas – Staffel 2

– Staffel 2 Assassin Club

Ein Attentäter erhält den Auftrag, sieben Menschen auf der ganzen Welt zu töten. Allerdings muss er feststellen, dass die Zielpersonen ebenfalls Attentäter sind, die ihn töten sollen.

Ein Attentäter erhält den Auftrag, sieben Menschen auf der ganzen Welt zu töten. Allerdings muss er feststellen, dass die Zielpersonen ebenfalls Attentäter sind, die ihn töten sollen. Parasite

Ab dem 04. Juli

Awkwafina is Nora from Queens – Staffel 1 bis 3

– Staffel 1 bis 3 Turtles – Der Film

Turtles 2 – Das Geheimnis des Ooze

Turtles 3

Scream 4

In 80 Tagen um die Welt

The Wedding Planner

Mandy

No Easy Decision

Code Blue

Die Manns – Ein Jahrhundertroman

Einmal Hallig und Zurück

„The Adventures of Young Indiana Jones: Hollywood Follies

Ab dem 05. Juli

The Challenge: World Championship – Staffel 1

Ab dem 07. Juli

The Ex-Wife – Staffel 1

In der ersten einer Reihe von zunehmend unangenehmen Begegnungen wird Tasha und Jacks Jahrestagsessen von Jen unterbrochen. Als Tasha auf unangenehme Weise an Jens enge Beziehungen zu Jacks Familie erinnert wird, bittet sie Jack aus Angst, den Kontakt zu Jen abzubrechen.

– Staffel 1 In der ersten einer Reihe von zunehmend unangenehmen Begegnungen wird Tasha und Jacks Jahrestagsessen von Jen unterbrochen. Als Tasha auf unangenehme Weise an Jens enge Beziehungen zu Jacks Familie erinnert wird, bittet sie Jack aus Angst, den Kontakt zu Jen abzubrechen. Monster High – Staffel 1

Clawdeen Wolf kommt mit einem dunklen Geheimnis an die Monster High. Mit der Hilfe ihrer Freunde Draculaura und Frankie Stein gelingt es ihr, ihr wahres Monsterherz zu entdecken und die Schule vor der totalen Zerstörung zu retten.

– Staffel 1 Clawdeen Wolf kommt mit einem dunklen Geheimnis an die Monster High. Mit der Hilfe ihrer Freunde Draculaura und Frankie Stein gelingt es ihr, ihr wahres Monsterherz zu entdecken und die Schule vor der totalen Zerstörung zu retten. Die verzwickten Zeitreisen von Sammy und Raj – Staffel 1

Ab dem 11. Juli

Manta – Der Film

Border

Ab dem 12. Juli

Burberry: Best of British

Ab dem 14. Juli

The Family Stallone – Staffel 1

Diese neue Serie über Sylvester Stallone, Jennifer Flavin-Stallone und ihre drei Töchter blickt hinter die Schlagzeilen und bietet einen Blick auf eine der berühmtesten Familien Hollywoods.

– Staffel 1 Diese neue Serie über Sylvester Stallone, Jennifer Flavin-Stallone und ihre drei Töchter blickt hinter die Schlagzeilen und bietet einen Blick auf eine der berühmtesten Familien Hollywoods. Baby Sharks große Show! – Staffel 2

Ab dem 15. Juli

Sissy

Die seit Teenagertagen besten Freundinnen Cecilia und Emma treffen nach zehn Jahren wieder aufeinander. Cecilia wird zu Emmas Junggesellinnen-Wochenende eingeladen, wo sie in einer abgelegenen Hütte mit ihrem Highschool-Tyrannen und einem Hang zur Rache festsitzt.

Die seit Teenagertagen besten Freundinnen Cecilia und Emma treffen nach zehn Jahren wieder aufeinander. Cecilia wird zu Emmas Junggesellinnen-Wochenende eingeladen, wo sie in einer abgelegenen Hütte mit ihrem Highschool-Tyrannen und einem Hang zur Rache festsitzt. Million Dollar Baby

Ab dem 16. Juli

Joe Pickett – Staffel 1

Joe Pickett untersucht den brutalen Mord an einem örtlichen Wilderer, der ihn und seine Familie in tödliche Gefahr bringt.

Ab dem 18. Juli

Paranormal Activity

Paranormal Activity – Tokyo Nights

Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragons 2

Dungeons & Dragons III: Das Buch der dunklen Schatten

Ab dem 19. Juli

Wynonna Judd: Between Hell and Hallelujah (

Ab dem 21. Juli

School Spirits – Staffel 1

Ein Teenager, der im Jenseits festsitzt, beschließt, dessen Verschwinden mit einer Gruppe anderer Schüler zu untersuchen, die ebenfalls in der Vorhölle ihrer High School festsitzen.

– Staffel 1 Ein Teenager, der im Jenseits festsitzt, beschließt, dessen Verschwinden mit einer Gruppe anderer Schüler zu untersuchen, die ebenfalls in der Vorhölle ihrer High School festsitzen. Blaze und die Monster-Maschinen – Staffel 7

Ab dem 22. Juli

Babylon – Rausch der Ekstase

Babylon ist ein Epos, das im Los Angeles der 1920er Jahre spielt. Eine Geschichte von übergroßem Ehrgeiz und unverschämten Exzessen, die den Aufstieg und Fall mehrerer Charaktere in einer Ära ungezügelter Dekadenz und Verderbtheit im frühen Hollywood nachzeichnet.

Ab dem 27. Juli

Ghosts of Beirut – Staffel 1

Ghosts of Beirut erzählt die Geschichte des meistgesuchten Terroristen der Welt: Imad Mughniyeh. Wahrlich ein Gespenst, dessen Namen niemand kennt, niemand hatte auch nur sein Foto, und obwohl er der Mann war, der mehr Amerikaner tötete als jeder andere Terrorist vor Osama Bin Laden, blieb er mehr Jahre lang ein echtes Rätsel, als sich irgendjemand hätte vorstellen können.

Ab dem 29. Juli

Transformers: EarthSpark – Staffel 1

Ab dem 30. Juli

Love Me – Staffel 2

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist ein knappes halbes Jahr nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!