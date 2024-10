Home Sonstiges Das seht ihr bei Netflix im November 2024

Das seht ihr bei Netflix im November 2024

In einer Woche haben wir bereits November und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Außerdem liegt der Herbst in den letzten Zügen, was immer kürzere Tage bedeutet. Ideal also, um es sich mit Netflix auf dem Sofa gemütlich zu machen. Dabei will der Streamingdienst mit diesen Inhalten punkten.

Die Neuzugänge

Vor allem Serienfans kommen voll auf ihre Kosten, unter anderem kommen die nächsten Teile der sechsten Staffel „Cobra Kai“ und der vierten Staffel „Outer Banks“ zu Netflix. Werfen wir also gleich einen Blick auf die Neuzugänge. Sofern verfügbar, haben wir die originale Beschreibung übernommen:

Die neuen Netflix-Serien im November

Ab dem 05. November

Love Village – Staffel 2 – Reifere Singles ziehen in ein traditionelles Haus in Okinawa, um nach der wahren Liebe zu suchen – nerviges Schnarchen und jede Menge Drama inklusive.

Ab dem 06. November

Love Is Blind: Argentina – Die Pods öffnen sich und die Herzen auch — diesmal in Argentinien. Wer kann Äußerlichkeiten außer Acht lassen bei diesem Experiment, in dem man „die Katze im Sack kauft“?

Ab dem 07. November

Outer Banks – Season 4: Part 3 – Vergrabene Geheimnisse kommen ans Licht, als die Pogues nach einem legendären Artefakt suchen – während eine gefährliche Bande rivalisierender Schatzsucher auf den Fersen ist.

– Season 4: Part 3 – Vergrabene Geheimnisse kommen ans Licht, als die Pogues nach einem legendären Artefakt suchen – während eine gefährliche Bande rivalisierender Schatzsucher auf den Fersen ist. Countdown: Paul vs. Tyson – Erleben Sie Jake Paul und Mike Tyson privat und im Trainingscamp, wo sich die beiden Profiboxer auf den Top-Schwergewichtskampf am 15. November vorbereiten.

– Erleben Sie Jake Paul und Mike Tyson privat und im Trainingscamp, wo sich die beiden Profiboxer auf den Top-Schwergewichtskampf am 15. November vorbereiten. Born for the Spotlight – Auf der Jagd nach Glamour und Ruhm gehen Frauen, deren Leidenschaft die Schauspielerei ist, an ihre Grenzen, um in der erbarmungslosen Welt des Showbusiness zu bestehen.

Ab dem 08. November

Mr. Plankton – Ein Mann mit wenig Aussicht auf Glück und seine Ex, die unglücklichste zukünftige Braut, sind gezwungen, sich einander auf der letzten Reise seines Lebens zu begleiten.

– Ein Mann mit wenig Aussicht auf Glück und seine Ex, die unglücklichste zukünftige Braut, sind gezwungen, sich einander auf der letzten Reise seines Lebens zu begleiten. Bank unter Belagerung – Spanien 1981: Als bewaffnete Männer eine Bank überfallen und Hunderte von Geiseln nehmen, stellt sich eine Journalistin gegen die Behörden, um das wahre Motiv aufzudecken.

– Spanien 1981: Als bewaffnete Männer eine Bank überfallen und Hunderte von Geiseln nehmen, stellt sich eine Journalistin gegen die Behörden, um das wahre Motiv aufzudecken. Der Käfig – Ein junger Kämpfer träumt vergeblich von einer Profikarriere. Doch dann beschert ihm ein unerwarteter Kampf die Chance, groß rauszukommen – und einen brutalen Gegner im Käfig.

Ab dem 13. November

Mütter der Pinguine – Als ihr Sohn der Schule verwiesen wird, wird einer MMA-Kämpferin bewusst, dass sie den härtesten Kampf ihres Lebens nicht im Oktagon, sondern als Mutter austragen wird.

– Als ihr Sohn der Schule verwiesen wird, wird einer MMA-Kämpferin bewusst, dass sie den härtesten Kampf ihres Lebens nicht im Oktagon, sondern als Mutter austragen wird. Die Guerra-Fehde – Die Weigerung einer Frau, ihrer Schwester bei deren Intrige zu helfen, zieht Verrat und Rache nach sich, als sie im Gefängnis auf ihre lange verschollene Tochter trifft.

Ab dem 14. November

Beyond Goodbye – Nachdem ihre große Liebe bei einem Unfall ums Leben kam, fühlt Saeko sich zu einem Fremden hingezogen – der ausgerechnet das Herz ihres Verlobten in sich trägt.

Ab dem 15. November

Cobra Kai – Staffel 6 – Teil 2 – Das globale Turnier rückt näher und Daniel und Johnny arbeiten an der Neuformierung ihres Teams. Doch alte Feinde und neue Bedrohungen stehen dem Sieg im Weg.

Ab dem 19. November

Zombieverse: New Blood – Die bahnbrechende K-Zombie-Serie kehrt zurück, kühner als je zuvor, mit besseren Zombies, neuen Mitgliedern und wilderen Quests voller Nervenkitzel und Lachern ohne Ende.

Ab dem 20. November

Verehrung – Während Freund*innen und Familie eine vermisste 16-Jährige suchen, kommen Geheimnisse ans Licht, die eine ganze Kleinstadt erschüttern.

Ab dem 22. November

Die Kaiserin – Staffel 2 – Über dem österreichischen Kaiserreich ziehen dunkle Wolken auf. Franz und Elisabeth müssen für einen Thronerben sorgen, was ihre Ehe auf die Probe stellt.

– Staffel 2 – Über dem österreichischen Kaiserreich ziehen dunkle Wolken auf. Franz und Elisabeth müssen für einen Thronerben sorgen, was ihre Ehe auf die Probe stellt. Der Helicopter Coup – Zwei alte Freunde planen einen letzten Coup: Sie wollen mehrere Millionen Kronen aus Schwedens sicherstem Bargelddepot stehlen. Doch die Polizei ist ihnen auf den Fersen.

– Zwei alte Freunde planen einen letzten Coup: Sie wollen mehrere Millionen Kronen aus Schwedens sicherstem Bargelddepot stehlen. Doch die Polizei ist ihnen auf den Fersen. Tex Mex Motors – Staffel 2 – Mit neuen Gesichtern, einer größeren Werkstatt und höheren Gewinnzielen macht sich die Borderland-Crew auf nach Mexiko, um seltene Autos zu finden und sie zu verkaufen.

– Staffel 2 – Mit neuen Gesichtern, einer größeren Werkstatt und höheren Gewinnzielen macht sich die Borderland-Crew auf nach Mexiko, um seltene Autos zu finden und sie zu verkaufen. When the Phone Rings

Ab dem 28. November

The Madness – Nachdem ein Publizist in den Poconos-Wäldern über eine Leiche gestolpert ist, wird er des Mordes an einem berüchtigten Rassisten bezichtigt.

– Nachdem ein Publizist in den Poconos-Wäldern über eine Leiche gestolpert ist, wird er des Mordes an einem berüchtigten Rassisten bezichtigt. Asaf – Ein Vater setzt sich mit seiner Scheidung auseinander und kümmert sich um seinen kranken Sohn, während er in die Welt des organisierten Verbrechens gerät.

Ab dem 29. November

Senna – Schon als Kind war er von Autos fasziniert: Der brasilianische Rennfahrer Ayrton Senna wurde zur Legende, bis eine Tragödie die Welt der Formel 1 für immer veränderte.

Neu bei Netflix Comedy, Anime und Kids

Ab dem 01. November

Barbie Mysteries – Als während ihres Englandurlaubs ein Springpferd gestohlen wird, reisen Brooklyn und Malibu auf der Suche nach Hinweisen quer durch Europa.

Ab dem 09. November

Arcane – Staffel 2 – Allianzen werden geschmiedet, Loyalitäten zerbrechen und neue Gefahren tauchen auf, während die Schlacht zwischen Piltover und Zhaun sowohl Ruhm als auch Herzschmerz mit sich bringt.

Ab dem 12. November

Adrienne Iapalucci: Dark Queen – Comedian Adrienne Iapalucci nimmt in diesem ungefilterten Stand-up-Special bekannte Persönlichkeiten, peinliche Tribut-Tattoos und Virtue Signalling aufs Korn.

Ab dem 14. November

Cosmo & Wanda – Ein neuer Wunsch – Nachdem sie mit ihren Eltern in die Stadt Dimmadelphia gezogen ist, entdeckt Hazel, dass ihre Nachbarn in Wirklichkeit Elfen sind!

Ab dem 18. November

Wonderoos – Staffel 2 – Für alles gibt es ein erstes Mal! Die Wonderoos sind zurück und erleben lehrreiche Abenteuer des Alltags wie einen Friseurbesuch, den Umgang mit Gefühlen und mehr.

Ab dem 19. November

UNT. Adam Ray / Dr. Comedy Phil Special – Comedian Adam Ray verwandelt sich in Dr. Phil in dieser einzigartigen Comedy-Show mit prominenten Gästen, Crowdwork und unverschämten Witzen.

Ab dem 21. November

Tokyo Override – Eine einsame Hackerin und eine Gruppe von Untergrundkurieren entdecken gemeinsam die finstere Wahrheit hinter der scheinbar perfekten Fassade Tokios.

Ab dem 22. November

Spellbound – Als ein Zauberspruch ihre Eltern in riesige Monster verwandelt, muss eine jugendliche Prinzessin in die Wildnis aufbrechen, um den Fluch umzukehren, bevor es zu spät ist.

Ab dem 25. November

Die tierischen Fälle von Kit & Sam: Kapitel 4 – Die Geheimagenten Sam und Kit reisen mit Ermittlungstalent, wissenschaftlichen Fakten und coolen Gadgets um die Welt und lösen die vielen Rätsel des Tierreichs.

Ab dem 26. November

Anthony Jeselnik: Bones and All – Anthony Jeselnik feiert in diesem scharfsinnigen Stand-up-Special 20 Jahre provokante Comedy für die Massen.

Die neuen Netflix-Filme im November

Ab dem 01. November

Lass los – Eine ausgebrannte Mutter unternimmt einen letzten Versuch, ihre Familie zusammenzuhalten: Gemeinsam reisen sie zum Pole-Dancing-Wettbewerb ihrer ältesten Tochter.

Ab dem 06. November

Pedro Páramo – In diesem Film, der auf dem bekannten Roman von Juan Rulfo basiert, sucht ein Mann seinen Vater, Pedro Páramo, in einer Stadt, die durch Gewalt und die Wut einer unerwiderten Liebe geprägt ist.

– In diesem Film, der auf dem bekannten Roman von Juan Rulfo basiert, sucht ein Mann seinen Vater, Pedro Páramo, in einer Stadt, die durch Gewalt und die Wut einer unerwiderten Liebe geprägt ist. Meet Me Next Christmas – Eine hoffnungslose Romantikerin sucht in ganz New York City nach einem Ticket für das ausverkaufte Weihnachtskonzert von Pentatonix, um dort ihren Traummann zu finden.

Ab dem 07. November

10 Tage eines neugierigen Mannes – Nachdem eine junge Frau in Istanbul verschwindet, gerät ein Schriftsteller in ein Netz aus Lügen und Mord, als er sich aufmacht, sie – und eine gute Story – zu finden.

Ab dem 08. November

Vijay 69 – „Vijay 69“ ist eine schräge, aus dem Leben gegriffene Komödie über einen Mann, der im Alter von 69 Jahren beschließt, an einem Triathlon teilzunehmen.

– „Vijay 69“ ist eine schräge, aus dem Leben gegriffene Komödie über einen Mann, der im Alter von 69 Jahren beschließt, an einem Triathlon teilzunehmen. Umjolo: The Gone Girl – Die scheinbar perfekte Beziehung eines Paares gerät ins Wanken, als eine Untreue ans Licht kommt. Aber wer hat jemals behauptet, dass Beziehungen einfach sind?

Ab dem 13. November

Hot Frosty – Eine junge Witwe erweckt einen attraktiven Schneemann zum Leben. Lernt sie durch ihn wieder, Romantik, Freude und Festtagsstimmung zu empfinden, bevor er schmilzt?

Ab dem 20. November

The Merry Gentlemen – Eine Tänzerin veranstaltet eine rein männlich besetzte Weihnachtsrevue, um die Kleinstadtbar ihrer Eltern zu retten – und trifft dabei jemanden mit den richtigen Moves.

– Eine Tänzerin veranstaltet eine rein männlich besetzte Weihnachtsrevue, um die Kleinstadtbar ihrer Eltern zu retten – und trifft dabei jemanden mit den richtigen Moves. GTMAX – Als eine Motorradgang ihren Bruder für einen Raub anheuert, muss sich eine ehemalige Motocross-Meisterin beim Versuch, ihre Familie zu schützen, ihren tiefsten Ängsten stellen.

Ab dem 21. November

Baby Trouble 2 – Als zwei Paare erfahren, dass ihre Eizellen doch nicht in der Klinik vertauscht wurden, beschließen sie zusammenzuziehen, um ihre Kinder gemeinsam großzuziehen.

Ab dem 22. November

Joy – Dieses Drama basiert auf der wahren Geschichte dreier britischer Wissenschaftlern, die in den 60er und 70er Jahren trotz zahlreicher Widerstände die IVF zu entwickeln versuchen.

– Dieses Drama basiert auf der wahren Geschichte dreier britischer Wissenschaftlern, die in den 60er und 70er Jahren trotz zahlreicher Widerstände die IVF zu entwickeln versuchen. The Piano Lesson – Basierend auf dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Theaterstück von August Wilson entfacht in diesem Drama ein erbitterter Streit um ein geerbtes Klavier, der eine Familie zu entzweien droht.

Ab dem 27. November

Our Little Secret – Zwei zerstrittene Verflossene stellen fest, dass ihre Partner Geschwister sind, müssen Weihnachten unter einem Dach verbringen und ihre alte Liebe verborgen halten.

Ab dem 29. November

Die Schneeschwester – Als zwei Paare erfahren, dass ihre Eizellen doch nicht in der Klinik vertauscht wurden, beschließen sie zusammenzuziehen, um ihre Kinder gemeinsam großzuziehen.

Die neuen Netflix-Dokus im November

Ab dem 01. November

Der Kuss, der den spanischen Fußball veränderte – Zum ersten Mal seit 2023 kommen die spanischen Fußballspielerinnen zusammen, um die turbulente Frauen-WM und den Kuss, der ihren Sieg überschattete, Revue passieren zu lassen.

Ab dem 08. November

Investigation Alien – In dieser packenden Dokuserie reist Reporterlegende George Knapp um die Welt, um neue Beweise für die Existenz von UFOs zu finden und ihr Vorkommen auf der Erde zu untersuchen.

Ab dem 12. November

Rhythm + Flow: Brasilien – Um die Hip-Hop-Krone zu tragen, muss man die Bühne beherrschen. In diesem Wettbewerb treten brasilianische Rapper gegeneinander an.

Ab dem 13. November

Die Rückkehr des Kings: Der Aufstieg und Fall von Elvis Presley – Es war seine einzige Chance, der Welt zu zeigen, dass er nach wie vor der King of Rock ’n’ Roll war. Dies ist die Geschichte hinter Elvis Presleys triumphalem Comeback von 1968.

– Es war seine einzige Chance, der Welt zu zeigen, dass er nach wie vor der King of Rock ’n’ Roll war. Dies ist die Geschichte hinter Elvis Presleys triumphalem Comeback von 1968. Sprint – Staffel 2 – Die besten Sprinter*innen der Welt treffen in Paris aufeinander, um mit Tempo und Entschlossenheit Rekorde zu brechen und olympisches Gold zu holen.

Ab dem 14. November

Die verlorenen Kinder – Nach einem Flugzeugabsturz kämpfen vier indigene Kinder im kolumbianischen Urwald verzweifelt ums Überleben und verlassen sich dabei auf die Weisheit ihrer Vorfahren.

Ab dem 20. November

Unsere Ozeane – Diese Natur-Dokureihe, die von Barack Obama erzählt und koproduziert wurde, zeigt das faszinierende Leben in unseren fünf Weltmeeren.

– Diese Natur-Dokureihe, die von Barack Obama erzählt und koproduziert wurde, zeigt das faszinierende Leben in unseren fünf Weltmeeren. Buy Now: The Shopping Conspiracy

Rhythm + Flow – Staffel 2 – Die Suche nach der nächsten großen Hip-Hop-Sensation geht weiter in Atlanta. Die Nachwuchstalente erhalten Unterstützung der Stars und Jurymitglieder Ludacris, Latto und DJ Khaled.

Ab dem 22. November

900 Tage ohne Anabel – Die Entführung von Anabel Segura hielt Spanien 900 Tage lang in Atem. Diese Dokuserie untersucht den Fall anhand nie veröffentlichter Aufnahmen der Entführer.

Ab dem 25. November

Cold Case: Wer ermordete JonBenét Ramsey? – Polizeipatzer und ein Medienzirkus brachten den Mordfall um JonBenét Ramsey zum Entgleisen. Diese Dokuserie zeigt die jahrzehntelange Suche nach Gerechtigkeit.

Ab dem 27. November

Chef’s Table: Volume 7 – Fünf erstklassige Köche, die von ihrer Herkunft und Lebensphilosophie inspiriert werden, definieren kulinarische Grenzen mit vorzüglichen, innovativen Gerichten neu.

Ab dem 28. November

Ist das Kuchen? Feiertage – Ist das Kuchen? Feiertage präsentiert eine weihnachtliche Version des verrückten Backwettbewerbs mit neun Star-Bäcker aus früheren Staffeln.

