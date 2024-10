Home Hardware Kommt Apples Smart Display mit nostalgischem G4-iMac-Design?

Apples erstes Smart Display dürfte wohl kommendes Jahr erscheinen: Es wird vermutlich eher kompakt ausfallen und soll Infos aus dem eigenen Kalender oder die eigenen Fotos anzeigen. Interessant ist aber eine mögliche Designeigenheit.

Apple wird wohl tatsächlich in nicht allzu ferner Zukunft ein erstes Smart Display vorstellen, spekuliert wurde über ein solches Produkt schon lange. Nun teilte Mark Gurman von Bloomberg einige weitere Details zu dem erwarteten Gerät.

Apples Smart Display ist wohl nicht sehr groß

Der Bildschirm wird wohl eher klein ausfallen, vielleicht in der Größe von zwei iPhones nebeneinander, so Gurman, geeignet wäre das Gerät damit zur Darstellung einfacher Infos wie einer Kalendervorschau oder den eigenen Notizen. Foto-Diashows oder Facetime wären weitere Anwendungsmöglichkeiten für den quadratischen Display.

Das Gadget soll laut Gurman eher günstig ausfallen, sodass die Anschaffungshürde nicht sehr hoch ausfällt.

Erinnerung an ikonischen iMac

Auffallen soll das Display durch eine designtechnische Erinnerung an den iMac G4. Diese soll durch das schräg auf der Basis angebrachte Display hervorgerufen werden, so Gurman. Der iMac G4 hat auch Jahrzehnte nach Veröffentlichung noch seine Fans, eine Anleihe an diesem Gerät könnte viele eher ältere Apple-Nutzer begeistern. Nachdem das Gadget selbst eher von begrenztem Potenzial ist, könnte Apple mit ein wenig Retro beim Design womöglich Kunden erreichen, die sich von der aktuellen Apple-Produktwelt nicht mehr abgeholt fühlen.

