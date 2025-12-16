16. Tag im 2025er Countdown: Dieses Mal „Guns Up“ für 4,99 Euro mitnehmen

Kevin James ist natürlich für seine Rolle in „King of Queens“ bekannt, hat in den vergangenen Jahren seine schauspielerische Bandbreite enorm geschärft. Komödien oder Comedy als Stand-up ist immer noch sein bevorzugtes Genre, er hat aber auch einige Actionrollen im Portfolio. Und eine davon ist heute für den Countdown ausgewählt worden.

Tag 16 im 2025er Countdown

Ray Hayes (Kevin James) will seiner Familie mehr bieten als nur das Leben, das er sich als einfacher Polizist gerade so leisten kann – und trifft eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen: Er schließt sich tatsächlich dem organisierten Verbrechen an und arbeitet fortan als Schuldeneintreiber. Fünf Jahre später scheint der gemeinsame Traum mit Ehefrau Audrey (Christina Ricci), ein eigenes kleines Diner zu eröffnen, in greifbare Nähe zu rücken. Ray plant deshalb auch den Ausstieg aus dem kriminellen Milieu. Doch als der neue Boss Lonny (Timothy V. Murphy) die Geschäfte übernimmt, kippt die Lage plötzlich. Ein schiefgelaufener Auftrag macht Ray zur Zielscheibe der eigenen Leute. In einer Nacht voller Bedrohungen kämpfen Ray und Audrey um ihre Sicherheit – und um das Leben ihrer Kinder, die nichts von den dunklen Machenschaften ahnen. Schnell wird klar: Nicht nur Ray hat etwas zu verbergen.

