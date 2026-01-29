Das iPhone 16 war das meistverkaufte Smartphone des Jahres 2025.

Apple löste damit Samsung an der Spitze der Verkaufscharts ab.

Die beiden Unternehmen vereinen ein knappes Fünftel aller weltweit verkauften Smartphones auf sich.

Das iPhone 16 war im Jahr 2025 das weltweit meistverkaufte Smartphone. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research hervor. Wie bereits in den drei Jahren zuvor dominierten Geräte von Apple und Samsung die Top 10 der Bestsellerliste. Zusammen kommen sie auf rund 19% Marktanteil bei weltweit verkauften Smartphones.

Apples erdrückende Dominanz in den Top10

Apple belegte dabei sieben der zehn Spitzenplätze, während Samsung die verbleibenden drei Positionen für sich entschied. An der Spitze stand das iPhone 16, das sich über das Gesamtjahr hinweg besser verkaufte als jedes andere Modell.

Für zusätzliche Dynamik sorgte die im September vorgestellte iPhone 17 Serie. Laut Counterpoint lagen deren Verkaufszahlen im ersten vollständigen Quartal um 16 Prozent über denen der Vorgängergeneration. Besonders stark fiel die Nachfrage in den USA, China und Westeuropa aus. Als Wachstumstreiber identifizieren die Analysten vor allem das Basismodell iPhone 17, das im Ranking deutlich zulegte und die beste Wachstumsrate aller untersuchten Smartphones erzielte.

Counterpoint führt den Erfolg unter anderem auf technische Verbesserungen zurück. Dazu zählen ein höheres Display mit 120 Hertz Bildwiederholrate statt bislang 60 Hertz sowie ein größerer Basisspeicher von 256 statt 128 Gigabyte. Auch das günstigere iPhone 16e, das im Frühjahr 2025 zu einem Einstiegspreis von 699 Euro auf den Markt kam, trug spürbar zu Apples Absatz bei und erleichterte neuen Kunden den Einstieg ins Apple Ökosystem.

Auf Seiten von Samsung war das Galaxy A16 5G das erfolgreichste Android Smartphone des Jahres und erreichte insgesamt Rang fünf. Im Premiumsegment konnte sich zudem das Galaxy S25 Ultra behaupten, das bereits zum zweiten Mal in Folge einen Platz unter den Top 10 belegte. Besonders stark wuchsen dessen Verkäufe laut Counterpoint in Japan, wo sich die Verkaufszahlen im Jahresvergleich mehr als verdreifachten.

Mit Blick auf das kommende Jahr rechnen die Marktforscher mit einer weiteren Verschiebung zugunsten hochpreisiger Modelle. Steigende Speicherpreise dürften vor allem Geräte im Einstiegs und Mittelklassesegment belasten, während Premium Smartphones ihren Marktanteil ausbauen könnten.

Apple hat das iPhone 16 weiterhin im Programm. Das Modell startet bei einem Preis von 849 Euro und ist mit dem A18 Chip ausgestattet, der Funktionen rund um Apple Intelligence unterstützt. Hinzu kommen ein Dual Kamera System, eine spezielle Taste für den schnellen Kamerazugriff sowie ein frei belegbarer Action Button.