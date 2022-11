Home Sonstiges Das seht ihr bei Netflix im Dezember 2022

Das seht ihr bei Netflix im Dezember 2022

In ziemlich genau einer Woche haben wir dann auch schon Dezember und das Jahr ist damit auch vorbei. Nach Disney+ verrät nun auch Netflix, welche Neuzugänge es für den kommenden Monat gibt. Unter anderem wird die finale Staffel von Brooklyn Nine-Nine anlaufen.

Das seht ihr im Dezember

Neben einigen vielversprechenden Serienstarts, auch die neue Staffel von „Emily in Paris“ wird im Dezember endlich die Fortsetzung von dem Überraschungserfolg „Knives Out“ mit Daniel Craig in der Hauptrolle zu sehen sein. Doch schauen wir uns die gesamte Liste einmal an. So weit verfügbar, haben wir die Originalbeschreibung übernommen:

Neue Animes bei Netflix

Ab dem 01. Dezember

Beserk : Guts ist ein halbblinder Krieger, dem ein Arm fehlt und der außerdem ein Brandmal trägt. Sein Weg kreuzt sich mit Puck, einer Elfe mit außergewöhnlichen Heilungskräften, der sich entschließt, ihn zu begleiten. Auf der Reise muss Guts ein menschenfressendes Monster zu einem Zweikampf herausfordern, eine schreckliche, blutrünstige Kreatur besiegen und vor allem bekommt er das Behelith: einen Schlüssel, um das Portal in eine andere Welt zu öffnen.

: Guts ist ein halbblinder Krieger, dem ein Arm fehlt und der außerdem ein Brandmal trägt. Sein Weg kreuzt sich mit Puck, einer Elfe mit außergewöhnlichen Heilungskräften, der sich entschließt, ihn zu begleiten. Auf der Reise muss Guts ein menschenfressendes Monster zu einem Zweikampf herausfordern, eine schreckliche, blutrünstige Kreatur besiegen und vor allem bekommt er das Behelith: einen Schlüssel, um das Portal in eine andere Welt zu öffnen. JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean: Zwei Mittzwanziger haben scheinbar nichts gemeinsam außer ihrem Vornamen, aber ein zufälliges Treffen in einem Zug nach Tokio bringt Nana Komatsu und Nana Oosaki auf einen Kollisionskurs mit dem Schicksal. Nana Komatsu, eine Träumerin, die sich auf den ersten Blick verliebt, will in der großen Stadt ihr Glück finden. Nana Oosaki, eine Neo-Punk-Rock-Sängerin, verfolgt ihre brennenden Ambitionen auf musikalischen Ruhm und weltweite Berühmtheit.

Ab dem 08. Dezember

Lookism: Daniel ist ein unattraktiver Einzelgänger, der in einem anderen Körper aufgewacht ist. Jetzt, wo er groß, gutaussehend und cooler denn je ist, will er alles erreichen, was er vorher nicht konnte. Wie weit wird er gehen, um seinen Körper zu behalten … und seine Geheimnisse?

Ab dem 09. Dezember

Dragon Age: Absolution: Dies ist die Geschichte der Elfen-Söldnerin Miriam, der nach einem fehlgeschlagenen Raubüberfall beim mächtigsten Mann in Tevinter nichts anderes übrig bleibt, als um ihr Leben zu kämpfen. Um sich und ihre Freunde zu retten, muss sie sich ihrer tragischen Vergangenheit stellen, der sie ihr Leben lang entkommen wollte.

Ab dem 13. Dezember

Gudetama: An Eggcellent Adventure: »Gudetama« ist eine entspannte Serie über die Abenteuer des computeranimierten Eis Gudetama. Dieses apathische Ei, das keinen Sinn mehr im Leben sieht, weil es ja doch nur auf irgendeinem Teller enden wird, wird von dem enthusiastischen, etwas nervigen Kücken Shakipiyo gezwungen, den Kühlschrank zu verlassen. Gemeinsam macht sich das ungleiche Paar auf, seine Mutter zu finden.

Ab dem 15. Dezember

Sonic Prime : Die actiongeladenen Abenteuer von Sonic überstürzen sich, als die Begegnung mit Dr. Eggman zu einem Ereignis führt, das das Universum zersplittert. Sonic versucht verzweifelt, seine wahre Realität zusammenzusetzen und seine alten Freunde zu retten, während er durch das Shatterverse rast, merkwürdige Welten entdeckt und in einem irre krassen Abenteuer neue Freunde findet.

: Die actiongeladenen Abenteuer von Sonic überstürzen sich, als die Begegnung mit Dr. Eggman zu einem Ereignis führt, das das Universum zersplittert. Sonic versucht verzweifelt, seine wahre Realität zusammenzusetzen und seine alten Freunde zu retten, während er durch das Shatterverse rast, merkwürdige Welten entdeckt und in einem irre krassen Abenteuer neue Freunde findet. Violet Evergarden: Erinnerungen: Eine traumatisierte ehemalige Kindersoldatin wird in dieser Zusammenfassung der bewegenden und bildgewaltigen, preisgekrönten Anime-Serie zur Briefschreiberin.

Ab dem 20. Dezember

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – Teil 1: Diese Originalgeschichte von Serienschöpfer Nakaba Suzuki erzählt die Geschichte von Tristan, dem Sohn des Protagonisten der Seven Deadly Sins, Meliodas, und seiner Frau Elizabeth. Während er sich mit den Kräften, die er von seinen Eltern geerbt hat, arrangiert, freundet sich Tristan mit den mysteriösen Clans der Feen und Riesen an und kämpft für den Schutz seiner Familie.

Die neuen Serien bei Netflix

Ab dem 01. Dezember

Sackgasse: Eine Gruppe von Fremden, die sich ein Auto teilen, vertauscht dieses versehentlich mit dem eines Bankräubers. Nun wird sie von ihm verfolgt, da seine Beute noch im Kofferraum ist.

Ab dem 02. Dezember

Immer für dich da: Staffel 2: Für Kate und Tully ist kein Hindernis zu groß, wenn es um ihre lebenslange Freundschaft geht. Doch könnte ein Fehltritt sie für immer entzweien?

Für Kate und Tully ist kein Hindernis zu groß, wenn es um ihre lebenslange Freundschaft geht. Doch könnte ein Fehltritt sie für immer entzweien? Hot Skull: In einer dystopischen Welt, in der sich eine Epidemie durch verbale Kommunikation verbreitet, jagt eine tyrannische Institution ein Sprachgenie, das gegen die Seuche immun ist.

In einer dystopischen Welt, in der sich eine Epidemie durch verbale Kommunikation verbreitet, jagt eine tyrannische Institution ein Sprachgenie, das gegen die Seuche immun ist. My Unorthodox Life: Staffel 2: Julias Scheidungskrieg erreicht den Höhepunkt, Batsheva und Miriam stehen vor großen Veränderungen in Liebe und Karriere, während sich Aron weigert, die Religion zurückzustellen.

Ab dem 07. Dezember

La flor más bella: Mit Kurven und Karacho – Powerfrau Mich weiß, dass sie das Zeug zum Star hat. Jetzt muss sie nur noch alle anderen an ihrer Schule in Xochimilco davon überzeugen.

Mit Kurven und Karacho – Powerfrau Mich weiß, dass sie das Zeug zum Star hat. Jetzt muss sie nur noch alle anderen an ihrer Schule in Xochimilco davon überzeugen. Smiley: Zwei Männer werden mit ihrer Freundesclique auf ihrer Suche nach der lang ersehnten wahren Liebe in Barcelona von Zweifeln, Patzern und verpassten Chancen herausgefordert.

Zwei Männer werden mit ihrer Freundesclique auf ihrer Suche nach der lang ersehnten wahren Liebe in Barcelona von Zweifeln, Patzern und verpassten Chancen herausgefordert. Ich hasse Weihnachten : Ihrer Familie hat sie vorgelogen, sie habe einen Freund. Nun muss die junge Krankenschwester bis Weihnachten – also innerhalb der nächsten 24 Tage – einen Typen an Land ziehen.

Ab dem 09. Dezember

Haus des Geldes: Korea Teil 2: Diebe brechen in die Münzanstalt eines wiedervereinigten Koreas ein. Als sie Geiseln nehmen, muss die Polizei sie – und den geheimnissen Drahtzieher – ausschalten.

Diebe brechen in die Münzanstalt eines wiedervereinigten Koreas ein. Als sie Geiseln nehmen, muss die Polizei sie – und den geheimnissen Drahtzieher – ausschalten. Wie man Weihnachten verhunzt : Wird es den Sellos und den Twalas nach zwei chaotischen Weihnachten gelingen, ihre Streitigkeiten beizulegen und das erste Kind von Beauty und Sbu gebührend willkommen zu heißen?

Wird es den Sellos und den Twalas nach zwei chaotischen Weihnachten gelingen, ihre Streitigkeiten beizulegen und das erste Kind von Beauty und Sbu gebührend willkommen zu heißen? Traumhaus-Makeover: Staffel 4: Von einem Spielzimmer mit Kletterwand bis hin zu einer luxuriösen Airstream-Nachbildung – Shea und Syd lassen auch in dieser Staffel wieder echte Familienträume wahr werden.

Von einem Spielzimmer mit Kletterwand bis hin zu einer luxuriösen Airstream-Nachbildung – Shea und Syd lassen auch in dieser Staffel wieder echte Familienträume wahr werden. CAT: Ein Ex-Polizeiinformant, der unter falschem Namen lebt, soll sich in ein Drogenimperium einschleusen, als er eine gefährliche Verbindung zu seiner dunklen Vergangenheit entdeckt.

Ab dem 13. Dezember

Behind Every Star: Das Team einer Talentagentur muss mit starken Persönlichkeiten und Bürointrigen fertigwerden und gleichzeitig seine berühmten Klient*innen groß herausbringen.

Das Team einer Talentagentur muss mit starken Persönlichkeiten und Bürointrigen fertigwerden und gleichzeitig seine berühmten Klient*innen groß herausbringen. Raus aus der Single-Hölle: Staffel 2: Neue Singles versammeln sich auf der Suche nach Liebe auf einer einsamen Insel. Wer wird sich finden und darf zu zweit auf eine luxuriöse Reise gehen?

Ab dem 14. Dezember

Finger weg! (USA): Staffel 4: Neue Singles treffen in einer unwiderstehlichen neuen Villa ein, in der sie ihren Trieben auf keinen Fall freien Lauf lassen dürfen, wenn sie gewinnen möchten.

Neue Singles treffen in einer unwiderstehlichen neuen Villa ein, in der sie ihren Trieben auf keinen Fall freien Lauf lassen dürfen, wenn sie gewinnen möchten. Glitter : Im polnischen Zoppot des Jahres 1976 kämpfen drei gestandene Frauen inmitten des sozialen und politischen Wandels um Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit und Liebe.

Ab dem 16. Dezember

Ein Sturm zu Weihnachten: Als Reisende und Belegschaft in den letzten Stunden vor Weihnachten wetterbedingt an einem Flughafen festsitzen, kommt es zwischen ihnen zu schicksalhaften Begegnungen.

Als Reisende und Belegschaft in den letzten Stunden vor Weihnachten wetterbedingt an einem Flughafen festsitzen, kommt es zwischen ihnen zu schicksalhaften Begegnungen. The Recruit: Ein unerfahrener Anwalt der CIA wird Hals über Kopf in die Welt der internationalen Spionage verwickelt, als eine ehemalige Informantin droht, interne Geheimnisse auszuplaudern.

Ein unerfahrener Anwalt der CIA wird Hals über Kopf in die Welt der internationalen Spionage verwickelt, als eine ehemalige Informantin droht, interne Geheimnisse auszuplaudern. Paradise PD: Teil 4: Ohne funktionsfähige Polizei ist die Stadt den Gefahren durch berechnende Milliardäre, nachtragende Künstler und eine hinterhältige KI ausgeliefert.

Ohne funktionsfähige Polizei ist die Stadt den Gefahren durch berechnende Milliardäre, nachtragende Künstler und eine hinterhältige KI ausgeliefert. Far From Home : Dank eines Stipendiums für eine Eliteschule betritt Ishaya die luxuriöse Welt von Nigerias High Society. Doch ein schwelendes Geheimnis könnte alles zunichtemachen.

Dank eines Stipendiums für eine Eliteschule betritt Ishaya die luxuriöse Welt von Nigerias High Society. Doch ein schwelendes Geheimnis könnte alles zunichtemachen. Cook at all Costs: Bei diesem Kochwettbewerb müssen Hobbyköch*innen auf Zutaten bieten, um mit ihren Gerichten die Promi-Gastjuror*innen zu begeistern – und das Restgeld auf ihrem Konto zu gewinnen.

Bei diesem Kochwettbewerb müssen Hobbyköch*innen auf Zutaten bieten, um mit ihren Gerichten die Promi-Gastjuror*innen zu begeistern – und das Restgeld auf ihrem Konto zu gewinnen. Summer Job: Zehn Kandidat*innen der Generation Z erleben ihren Traumurlaub. Aber wenn sie in der Luxusvilla bleiben – und 100.000 € gewinnen wollen – dann müssen sie arbeiten gehen.

Zehn Kandidat*innen der Generation Z erleben ihren Traumurlaub. Aber wenn sie in der Luxusvilla bleiben – und 100.000 € gewinnen wollen – dann müssen sie arbeiten gehen. Dance Monsters : In diesem lebensfrohen Wettbewerb treten Amateurtänzer*innen als computergenerierte Avatare gegeneinander an, um 250.000 USD zu gewinnen und ihren Traum doch noch zu verwirklichen.

Ab dem 21. Dezember

Emily in Paris: Staffel 3: Ein Jahr nachdem Emily für ihren Traumjob nach Paris gezogen ist, gerät sie beruflich und in der Liebe an einen Wendepunkt, der sie dazu zwingt, Zukunftsentscheidungen zu treffen.

Ab dem 22. Dezember

Alice in Borderland: Staffel 2: Die Spiele sind tödlicher und die Welt wilder und grausamer. Wird Arisu wieder in die wahre Welt zurückkehren – und wird es all das wert sein, was er verloren hat?

Ab dem 23. Dezember

¡Dale, dale, dale!: Welches der sieben angetretenen Teams wird zu Piñata-Held*innen? Ihre Piñatas müssen nicht nur bunt und kreativ sein, sondern auch die gestrengen Juroren beeindrucken: die Kinder.

Ab dem 25. Dezember

The Witcher: Blood Origin: Über tausend Jahre vor der Zeit von „The Witcher“ begeben sich sieben Ausgestoßene in einer Elfenwelt auf eine Mission gegen eine unaufhaltsame Macht.

Über tausend Jahre vor der Zeit von „The Witcher“ begeben sich sieben Ausgestoßene in einer Elfenwelt auf eine Mission gegen eine unaufhaltsame Macht. O Cangaceiro do Futuro: Nach einem Schlag auf den Kopf erwacht ein Mann im Jahr 1927 und stellt fest, dass er einem berühmten Banditen zum Verwechseln ähnlich sieht. Eine einmalige Chance erwartet ihn.

Nach einem Schlag auf den Kopf erwacht ein Mann im Jahr 1927 und stellt fest, dass er einem berühmten Banditen zum Verwechseln ähnlich sieht. Eine einmalige Chance erwartet ihn. Verwechselt: Staffel 3: Mit einer Klage am Hals und neuen Geschäftsvorhaben müssen Ana und Mariana zudem den Schein ihrer Beziehung wahren. Doch als echte Gefühle ins Spiel kommen, bricht das Chaos aus.

Ab dem 26. Dezember

Treason: Ein MI6-Agent hat eine viel versprechende Zukunft, bis ihn das Wiedersehen mit einer russischen Spionin dazu zwingt, sein ganzes Leben in Frage zu stellen.

Ab dem 29.12.22

The Circle: USA: Staffel 5 : Acht neue Kandidaten richten sich in der fünften Staffel von „The Circle“ Single-Profile ein, um Fakes zu entlarven, Freundschaften zu knüpfen und ihre zweite Chance zu nutzen.

Acht neue Kandidaten richten sich in der fünften Staffel von „The Circle“ Single-Profile ein, um Fakes zu entlarven, Freundschaften zu knüpfen und ihre zweite Chance zu nutzen. Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich: Staffel 2 : Jahre nachdem er Konstantinopel eroberte, festigt Sultan Mehmed II. seine Macht. Doch ein gnadenloser Herrscher aus der Walachei droht sein Reich zu zerstören.

Ab dem 30. Dezember

Chicago Party Aunt: Teil 2 : Die Chicago Party Tante Diane hat ein Talent dafür, Verantwortung aus dem Weg zu gehen. Nur für ihren Sinn suchenden Neffen hat sie eine Schwäche.

Die Chicago Party Tante Diane hat ein Talent dafür, Verantwortung aus dem Weg zu gehen. Nur für ihren Sinn suchenden Neffen hat sie eine Schwäche. Machos alfa : Die vier Freunde Pedro, Luis, Raúl und Santi tun sich schwer in der neuen Welt voller emanzipierter Frauen und jeder versucht auf seine eigene Weise, irgendwie damit klarzukommen.

Die vier Freunde Pedro, Luis, Raúl und Santi tun sich schwer in der neuen Welt voller emanzipierter Frauen und jeder versucht auf seine eigene Weise, irgendwie damit klarzukommen. Königin des Südens: Staffel 3 : Nach vier Jahren im Gefängnis gelingt Teresa dank Epifanio die Flucht. Dieser braucht sie für einen Einsatz in Bolivien, doch auch die nun jugendliche, verliebte Sofía braucht sie.

Nach vier Jahren im Gefängnis gelingt Teresa dank Epifanio die Flucht. Dieser braucht sie für einen Einsatz in Bolivien, doch auch die nun jugendliche, verliebte Sofía braucht sie. My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy : David Letterman reist für ein tiefgreifendes Gespräch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

David Letterman reist für ein tiefgreifendes Gespräch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in die ukrainische Hauptstadt Kiew. The Glory : In dieser Serie mit Song Hye-kyo und Lee Do-hyun setzt eine Frau nach einer von Schmerz und Gewalt geprägten Kindheit einen detaillierten Racheplan in die Tat um.

In dieser Serie mit Song Hye-kyo und Lee Do-hyun setzt eine Frau nach einer von Schmerz und Gewalt geprägten Kindheit einen detaillierten Racheplan in die Tat um. BROOKLYN Nine-Nine: In der finalen Staffel dreht sich natürlich alles wieder um das 99. Revier der New Yorker Polizei und Jake Peralta und seine Kollegen. Allerdings hat sich auf dem Revier aufgrund der Corona-Pandemie und der George Floyd-Proteste einiges geändert. Rosa hat ihren Job gekündigt und versucht sich nun als Privat-Detektivin und auch Hitchcock verlässt das Revier, weil er in Rente geht. Amy und Jake sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert ihren Alltag als neue Eltern und gleichzeitig ihre Jobs als Polizisten zu meistern, während Captain Holt versucht die Beziehung zu James zu retten, nachdem sich die beiden 2020 getrennt hatten.

Die neuen Filme bei Netflix im Dezember

Ab dem 01. Dezember

Troll: Als eine Explosion in den Bergen Norwegens einen uralten Troll erweckt, beauftragt der Staat eine unerschrockene Paläontologin, um die Kreatur von tödlichem Unheil abzuhalten.

Als eine Explosion in den Bergen Norwegens einen uralten Troll erweckt, beauftragt der Staat eine unerschrockene Paläontologin, um die Kreatur von tödlichem Unheil abzuhalten. Qala : Eine talentierte Sängerin mit vielversprechender Karriere wird von ihrer Vergangenheit verfolgt. Der Ruhm, die Verachtung ihrer Mutter und ihre Zweifel machen ihr zu schaffen.

Ab dem 02. Dezember

Lady Chatterleys Liebhaber: Die unglücklich verheiratete Aristokratin Lady Chatterley lässt sich auf eine heiße Affäre mit einem Wildhüter auf dem Landsitz ihres Mannes ein und verliebt sich Hals über Kopf.

Die unglücklich verheiratete Aristokratin Lady Chatterley lässt sich auf eine heiße Affäre mit einem Wildhüter auf dem Landsitz ihres Mannes ein und verliebt sich Hals über Kopf. Scrooge: Ein Weihnachtsmusical: An einem eiskalten Weihnachtsabend bleibt dem selbstsüchtigen Geizhals Ebenezer Scrooge nur noch eine Nacht, um sich seiner Vergangenheit zu stellen und seine Zukunft zu verändern.

An einem eiskalten Weihnachtsabend bleibt dem selbstsüchtigen Geizhals Ebenezer Scrooge nur noch eine Nacht, um sich seiner Vergangenheit zu stellen und seine Zukunft zu verändern. Warriors of Future : Ein Meteorit mit einer zerstörerischen Pflanze schlägt auf der Erde ein. Ein Selbstmordkommando muss seine postapokalyptische Stadt innerhalb weniger Stunden vor dem Aus retten.

Ab dem 06. Dezember

Lieferung vor Weihnachten: Als ein fieser Kollege ihre Lieferungen sabotiert, müssen eine Zustellerin und ein hilfreicher Kunde in aller Eile Weihnachtsgeschenke zu den richtigen Empfängern zurückbringen.

Ab dem 07. Dezember

Matrimillas: Ein frustriertes Paar in einer Ehekrise setzt seine Hoffnung auf eine Armband-App, die gute Taten belohnt … bis ein ungesundes Konkurrenzdenken überhandnimmt.

Ein frustriertes Paar in einer Ehekrise setzt seine Hoffnung auf eine Armband-App, die gute Taten belohnt … bis ein ungesundes Konkurrenzdenken überhandnimmt. Ardiente paciencia: Inspiriert von der Welt der Poesie sehnt sich Pablo Nerudas junger Postbote ebenfalls nach einer Karriere als Dichter, um seine Traumfrau mit der Macht der Worte zu erobern.

Ab dem 09. Dezember

Guillermo del Toros Pinocchio: Der Oscar®-gekürte Filmemacher Guillermo del Toro interpretiert mit diesem atemberaubenden Stop-Motion-Musical den Klassiker über den lebendig gewordenen Holzjungen neu.

Ab dem 14. Dezember

I Believe in Santa: Lisa ist seit fünf Monaten glücklich mit Tom zusammen, als sie zu ihrem Schrecken erfährt, dass er ein absoluter Weihnachtsnarr ist. Sollte sie dem Fest eine zweite Chance geben?

Ab dem 15. Dezember

The Big 4: Regie und Drehbuch dieser neuen Actionkomödie sind das Werk des gefeierten indonesischen Regisseurs Timo Tjahjanto.

Ab dem 16. Dezember

BARDO, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten: Ein erfolgreicher Journalist und Dokumentarfilmer unternimmt eine traumähnliche Reise, um sich mit der Vergangenheit, der Gegenwart und seiner mexikanischen Herkunft auszusöhnen.

Ein erfolgreicher Journalist und Dokumentarfilmer unternimmt eine traumähnliche Reise, um sich mit der Vergangenheit, der Gegenwart und seiner mexikanischen Herkunft auszusöhnen. Özel Ders – Privatunterricht : Unter dem Deckmantel einer Nachhilfelehrerin steht Azra ihren Schützlingen heimlich in Lebens- und Liebesdingen bei – allerdings nicht ohne ein paar Hindernisse.

Ab dem 20.12.22

Nicht so fröhliche Weihnachten: Weihnachtsmuffel Chuy erwacht und merkt, dass ein ganzes Jahr vergangen ist. Denn eine Fee hat ihn verflucht, sich von jetzt an jedes Jahr nur noch an Weihnachten zu erinnern.

Ab dem 21. Dezember

Disconnect: The Wedding Planner: Als er beim Organisieren einer luxuriösen Hochzeit für einen Investor auf einen Schwindel hereinfällt, versucht er verzweifelt, alles doch noch rechtzeitig hinzubekommen.

Ab dem 23. Dezember

Glass Onion: A Knives Out Mystery: In der Fortsetzung zu Rian Johnsons „Knives Out – Mord ist Familiensache“ reist Detektiv Benoit Blanc nach Griechenland, um einen Fall mit neuen schrägen Verdächtigen zu lösen.

Ab dem 25. Dezember

Roald Dahls Matilda – Das Musical: Hier kommt Matilda: Das außergewöhnliche Mädchen mit scharfem Verstand und lebendiger Fantasie wagt es, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen – mit wundersamen Folgen.

Ab dem 28. Dezember

7 Donne e un Mistero: Als der Patriarch der Familie erstochen wird, stecken sieben Frauen, die alle eigene Hintergedanken verfolgen, gemeinsam in dem Herrenhaus fest, um das Rätsel um seinen Mord aufzuklären.

Als der Patriarch der Familie erstochen wird, stecken sieben Frauen, die alle eigene Hintergedanken verfolgen, gemeinsam in dem Herrenhaus fest, um das Rätsel um seinen Mord aufzuklären. Ein Abend im Kindergarten: Ein junger Mann platzt in die Proben eines Schultheaterstücks, um die Lehrer und exzentrischen Eltern davon abzuhalten, den Sohn seiner Freundin von der Schule zu werfen.

Ein junger Mann platzt in die Proben eines Schultheaterstücks, um die Lehrer und exzentrischen Eltern davon abzuhalten, den Sohn seiner Freundin von der Schule zu werfen. Happy Nous Year: Auf dem Weg zu einer Party bleiben zwei Fremde an Silvester in einem Aufzug stecken – und finden auf unerwartete Weise zueinander.

Ab dem 30. Dezember

Weißes Rauschen: In dem witzigen, aber auch erschreckenden Film nach Don DeLillos Roman stellt sich eine moderne US-Familie alltäglichen Konflikten und universellen Mysterien wie Liebe und Tod.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!