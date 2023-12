Home Apple Das Kreditkarten-Komplott: Apple, Visa und Mastercard der Kartellbildung beschuldigt

Apple, Visa und Mastercard sehen sich in den USA einer Kartellklage gegenüber. Die drei Unternehmen werden beschuldigt, sich zu einer Art Zahlungskartell verschworen zu haben. Apple habe angeboten, kein eigenes vollwertiges Zahlungssystem zu entwickeln. Im Gegenzug zahlten die beiden Kreditkartenriesen Apple Provisionen für Apple Pay-Zahlungen.

Eine Sammelklage, die in den USA eingereicht wurde, wirft Apple, Visa und Mastercard vor, den Wettbewerb auf dem Markt für elektronische Zahlungen massiv zu behindern. Ob die Vorwürfe stimmen oder nicht, die Klage vermittelt interessante Perspektiven auf einige bemerkenswerte Aspekte des Marktes für mobiles Bezahlen.

Die Zahlkartenverschwörung

Im Kern geht es in der Klage laut Agenturberichten darum: Apple soll eine Absprache mit Visa und später auch Mastercard getroffen haben. Das Angebot: Apple werde Apple Pay nicht zu einer komplett eigenständigen Plattform für Zahlungen ausbauen. Derzeit dient Apple Pay nur als Zahlungsoberfläche, die eigentliche Zahlung wird aber weiter über Kartengesellschaften wie Visa oder Mastercard ausgeführt.

Das werde auch so bleiben, so Apples Vorschlag laut Klageschrift. Im Gegenzug erhält Apple anteilige Zahlungen von Visa und Mastercard, die sich an den Transaktionsgebühren für Apple Pay-Zahlungen orientieren. Konkret in Bezug auf die gezahlten Beträge wurde die Klage nicht.

Weniger Wettbewerb, höhere Preise

Dadurch werde der Markteintritt neuer Wettbewerber mit neuen Zahlungslösungen deutlich erschwert und somit die Preise für Kartenzahlungen unnötig hoch gehalten, so die Klage weiter. Auch die abgeschirmte NFc-Schnittstelle des iPhones wurde erneut als Wettbewerbshinderung erwähnt.

Bekanntes Muster

Was dran ist an den Vorwürfen, lässt sich nicht sagen, das Konzept weckt aber Erinnerungen: Auch der Such-Deal zwischen Apple und Google funktionierte nach einem vergleichbaren Schema. Auch dort haben zwei Mega-Konzerne eine Absprache zum Erhalt beiderseitiger Marktanteile getroffen, die üppige Geldzahlungen beinhaltet hatte.

Das Geschehen, wie es von den Klägern skizziert wird, klingt nicht abwegig.

