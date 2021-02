Das iPhone als Vermächtnis: Steve Jobs wäre heute 66 Jahre alt geworden

Apple-Gründer Steve Jobs wäre heute 66 Jahre alt geworden. Nachdem er Apple in den 70er Jahren aus der Garage heraus geführt hatte, verließ Jobs das Unternehmen für lange Jahre, bis er Apple mit seiner Rückkehr aus dem Dämmerschlaf riss.

Einmal mehr jährt sich der Geburtstag von Steve Jobs: Er wurde am 24. Februar 1955 geboren, heute wäre er also 66 Jahre alt geworden. Steve Jobs hatte Apple im Jahr 1976 gegründet, er war das Marketing- und Verkaufsgenie des jungen Unternehmens, während sein Mitgründer Steve Wozniak Hirn und handwerkliche Qualitäten bei der Entwicklung der ersten Apple-Computer einbrachte.

Nach Jahren des Aufschwungs, wurde Jobs schließlich aus seinem eigenen Unternehmen heraus gedrängt und wandte sich für lange anderen Projekten zu. Seine Rückkehr zu Apple im Jahr 1997 leitete eine Zeitenwende für den schwer angeschlagenen Computerkonzern ein.

Unter der Führung von Jobs überwand Apple die anhaltende Krise der Computer-Sparte und hier im besonderen des Betriebssystems macOS, das drohte, von der Entwicklung abgehängt zu werden und sich nicht mehr auf den Stand der Zeit bringen ließ. Es folgte der harte, aber langfristig erfolgreiche Wechsel zum Unix-basierten, durch Jobs zugekauften System, das zunächst macOS X genannt wurde, inzwischen ist man zur Benennung macOS zurückgekehrt.

Mit der Einführung des iPhones und später des iPads setzte Jobs womöglich die stärksten Akzente seiner Arbeit für Apple, nachdem er die Entwicklung des damals revolutionären Smartphonekonzepts Berichten von Beteiligten nach teils mit brutaler und nervenzerfetzender Konsequenz und Detailverliebtheit vorangetrieben hatte. An seinem Geburtstag erinnert seit seinem Tod im Jahr 2011 stets Tim Cook an Leben und Arbeit des Apple-Gründers, so auch heute.

Celebrating Steve on what would have been his 66th birthday. Especially in a year where so much kept us apart, technology brought us together in limitless ways. That’s a testament to Steve’s life and the legacy he left, which continue to inspire me every day. pic.twitter.com/4nluynVjFF

— Tim Cook (@tim_cook) February 24, 2021