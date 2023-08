Home Apple Apple Podcasts erhält neue Analyse-Features für Produzenten

Apple hat eine Reihe neuer Analyse- und Statistik-Features für Podcast-Produzenten veröffentlicht. Die Podcasts-App von Apple war lange die populärste Podcast-Anwendung, bevor Spotify begann, ihr den Rang abzulaufen.

Apple hat Produzenten von Podcasts, die ihre Sendungen über die Apple Podcast-Plattform Verbreiten, einige neue Tools bereitgestellt, wie das Unternehmen heute Abend angekündigt hat. Das Subscription Analytics-Dashboard zielt vor allem auf die Bereitstellung von Informationen zur Entwicklung bezahlter Abos, also auf die großen Produzenten.

Schon seit Jahren ist bei Apple die Entwicklung zu beobachten, seine Plattform vor allem auf die optimiertere Vermarktung sehr reichweitenstarker Inhalte auszurichten.

Eine Reihe zusätzliche Statistiken für Produzenten

Weiterhin bekommen Produzenten neue Filtermöglichkeiten, die ihnen eine verbesserte Übersicht über die Herkunft der Zuhörer und ihr Aboverhalten gibt.

Zudem unterstützt Podbean jetzt Delegated Delivery, ein Verfahren zur Einbindung dritter Anbieter, das es ermöglicht, Podcasts hochzuladen und zu verwalten.

Eine Beta des Tools Linkfire for Podcasts soll ebenfalls beim Marketing und der Zielgruppenoptimierung helfen, alles in allem sind die Neuerungen für die große Masse kleinerer Podcast-Ersteller nicht interessant. Alle zusätzlichen Informationen über die neu vorgestellten Features finden sich in Apples Ankündigung. Wie viele Produzenten die neuen Funktionen auch sinnvoll verwenden können, steht dahin.

