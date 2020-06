Amazon-DEALS: Phillips Hue bis zu 49 € sparen

Gestern haben wir uns Deals rund um das Thema Sicherheit angeschaut, heute schauen wir uns die smarten Philips Hue Produkten bei Amazon an. Diese sind immer mal wieder günstiger zu ergattern und so lassen sich bei den Angeboten heute auch wieder bis zu 49 € sparen. Wir haben neben den bekannten Birnen und Lampen für den Innenbereich auch ein paar tolle Decken- und Pendelleuchten entdeckt, die wir euch gerne vorstellen möchten.

Philips Hue White & Color -24,81 €

Das Starter Set Philips Hue White & Color Ambiance GU10, bestehend aus 3 dimmbaren LED Lampen, die in 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen strahlen können, einer Philipps Hue Bridge zur Steuerung und zwei Smart Buttons für stufenloses Dimmen, bietet den perfekten Einstieg und ist im Set bei Amazon für 175,18 € zu erwerben. Damit könnt ihr hier 12 % sparen.

Philips Hue White & Color Ambiance GU10 LED 3-er Starter Set, dimmbar, 16 Mio. Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Philips Hue LED Deckenleuchte -24,01 €

Die dimmbare Deckenleuchte könnt ihr entweder über den mitgelieferten Hue Dimmschalter steuern, oder aber über die Bridge, vorausgesetzt ihr besitzt schon eine, denn sie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Philips Hue LED Deckenleuchte Being inkl. Dimmschalter, dimmbar, alle Weißschattierungen, steuerbar via App, weiß, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Philips Hue LED Pendelleuchte -49 €

Diese tolle Pendelleuchte verbindet smartes Lichtspiel und tolles Wohnambiente in einem. Ihr könnt die höhenverstellbare Lampe per mitgelieferten Dimmschalter betätigen, um alle Funktionen der smarten Leuchte nutzen zu können wird aber eine separat erhältliche Bridge benötigt.

Philips Hue LED Pendelleuchte Amaze inkl. Dimmschalter, dimmbar, alle Weißschattierungen, steuerbar via App, schwarz, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Philips Hue Go -28,31 €

Die tragbare Philips Hue Go LED Leuchte bietet ebenfalls dasselbe Farbspektrum wie die anderen Color Lampen und kann zudem auch einzeln ohne Bridge genutzt werden. Ein nettes Feature, die Hue Go könnt ihr als Farbwecker nutzen, um so entspannt in den neuen Tag zu starten. Ihr könnt bei diesem Deal 28 % einsparen.

Philips Hue Go LED Leuchte, tragbares, kabelloses Licht, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben, stuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa, EU-Stecker (Echo, Echo Dot)

Philips Hue White -12,39€

Und wer es lieber klassisch weiß mag, der kann bei diesem Starter Set aus 2 E27 LED Lampen und der Bridge immerhin 15 % einsparen.

Philips Hue White E27 LED Lampe Starter Set, zwei Lampen inkl. Bridge, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

