Noch schnell über 200 Filme zu je 0,99 Euro bei Prime Video ausleihen

Passend zu Halloween bzw. Allerheiligen legt Prime Video seine altbewährte und altbekannte Rabattaktion wieder neu auf. Es handelt sich dabei um die Filmaktion, bei der ausgewählte Titel zu je 0,99 Euro geliehen werden können. Dem Anlass entsprechend sind natürlich diverse Gruselfilme dabei, doch es gibt auch ein paar andere Highlights.

Über 300 Filme zu je 0,99 ausleihen

Dabei handelt es sich keinesfalls um olle Kamellen, es sind auch einige aktuellere Filme dabei. Als Geheimtipp würden wir hier unter anderem „Immer Ärger mit Grandpa“ anführen, bei dem Robert De Niro das Zimmer von seinem Enkel bezieht und sich den Streichen des Jungen mit Erfahrung und bewährten Streichklassikern erwehren muss.

Immer Ärger mit Grandpa

Ex-Machina

Atomic Blonde (ein Klassiker des Agentengenres)

Monsieur Claude und seine Töchter

Monsieur Claude und das große Fest

Blitz

Undisputed II

Undisputed III

Die Mumie (2017)

7 Zwerge: Männer allein im Wald

7 Zwerge: Der Wald ist nicht genüg

Pixels

Die Schlümpfe

The Imitation Game

Die Vorkosterinnen

Black Bag: Doppeltes Spiel

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 69,00 Euro, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 7,99 Euro beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.