Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Du schenkst mir die Welt“ für 1,99 Euro mitnehmen

Übermorgen ist es endlich so weit und das Rätselraten hat ein Ende: Apple wird die neuen Betriebssysteme vorstellen. Wer bis dahin noch einmal den Kopf frei bekommen möchte, kann sich doch ein Buch gönnen. Genau hier kommt das E-Book der Woche ins Spiel, welches von Apple natürlich auch zum Pfingstwochenende neu aufgelegt wird.

Das E-Book der Woche

Angie wollte schon immer die Welt bereisen. Doch sie steckt in ihrem winzigen australischen Heimatdorf fest: Ihre Mutter ist tot, ihren Vater kennt sie nicht und sie ist die Einzige, die sich um ihre demente Großmutter kümmern kann. Als letztere stirbt, macht Angie eine Entdeckung: Ihr Vater lebt, und zwar in Rom! Doch warum hat ihr nie jemand von ihm erzählt? Angie wirft sich in ein italienisches Abenteuer, um die Wahrheit über ihre unbekannte Familie herauszufinden. Kann sie der charmante Draufgänger Alessandro, auf dem ebenfalls ein Geheimnis lastet, auf ihrem Weg begleiten?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses eBook dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

