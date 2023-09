Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Die unerhörte Reise der Familie Lawson“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Die unerhörte Reise der Familie Lawson“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. September 2023 um 17:27 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der Herbst zeigt sich noch einmal von seiner schönsten Seite und gibt sich Mühe, uns mit reichlich Sonnenstrahlen zu verwöhnen. Demnächst aber dürfte es doch eher nass und windig werden. Gut, wenn man sich dann schon ein paar Bücher auf Vorrat legen kann und damit kommen wir zum aktuellen E-Book der Woche.

Das E-Book der Woche

In einem Baumhaus hoch oben in den Wipfeln eines idyllischen Hains lebt Familie Lawson: Vater Giovanni Lawson ist ein Roboter, sein Sohn Victor Lawson ist ein Mensch. Mit ihnen wohnen dort noch ein Pflegeroboter mit einem leichten Hang zum Sadismus und ein schüchterner kleiner Staubsauger. Eines Tages entdeckt Vic einen beschädigten Androiden namens Tom im Wald und repariert ihn. Dann wird Giovanni von seiner Vergangenheit eingeholt und in die Stadt der elektrischen Träume verschleppt, wo er neu programmiert werden soll. Gemeinsam mit seiner Patchworkfamilie begibt sich Victor auf die gefährliche Reise, um Giovanni zu retten. Und inmitten widersprüchlicher Gefühle von Verrat und Zuneigung zu Tom muss Victor für sich selbst entscheiden: Kann er eine Liebe mit Bedingungen akzeptieren?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book immer nur an dem jeweiligen Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

-----

