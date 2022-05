Home Deals Das E-Book der Woche: „Der Hof“ von Simon Beckett für 1,99€ kaufen

Das E-Book der Woche: „Der Hof“ von Simon Beckett für 1,99€ kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. Mai 2022 um 15:00 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Es ist Wochenende und man kann die Seele baumeln lassen. Ideale Voraussetzungen, um sich die Zeit mit einem Buch zu vertreiben. Dafür gibt es von Apple den Pageturner und dieses Mal gibt es einen echten Hochkaräter.

Das E-Book der Woche

Das Böse wirft keine Schatten

Ein abgelegener Hof in Südfrankreich. Es ist brütend heiß, Schweine wühlen im Dreck. In der baufälligen Scheune liegt der junge Engländer Sean mit zerfetztem Fuß. Er ist in eine rostige Eisenfalle getreten – aufgestellt von Arnaud: Ein feindseliger Eigenbrötler, der keine Fremden auf seinem Besitz duldet.

Sean darf dennoch bleiben, wenn er die maroden alten Wände neu mauert. Er nimmt das Angebot an, denn er ist auf der Flucht. Arnauds Tochter Mathilde, die ihn liebevoll pflegt, macht den Aufenthalt erträglicher. Doch sie und die anderen Bewohner des alten Gemäuers haben etwas zu verbergen. Etwas, das man besser für immer ruhen lässt.

