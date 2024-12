Home Sonstiges Damit startet Paramount+ im Januar in das Jahr 2025

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. Dezember 2024 um 13:58 Uhr // Sonstiges // // 2 Kommentare

In gut einer Woche ist Silvester und damit ist das Jahr 2024 auch schon vorbei, die Zeit verging doch wieder einmal wie im Flug. Wir wollen nach vorne blicken bzw. Paramount+ tut dies für uns, denn die Neuheiten für den Monat Januar 2025 sind nun verfügbar.

Die Neuzugänge

Wir tun uns etwas schwer mit den gelisteten Neuzugängen, denn teilweise sind einige bereits jetzt verfügbar gewesen. Wir haben uns dennoch für eine vollständige Auflistung entschieden und wollen auf eine echte Perle hinweisen – und zwar handelt es sich um den Film „Good Will Hunting“ mit dem legendären Robin Williams in einer der Hauptrollen. Für das Drehbuch bekamen Matt Damon und Ben Affleck seinerzeit den Oscar verliehen:

Blue Bloods – Staffel 11 – 01.01.2025

Charmed – Staffel 7 – 01.01.2025

Charmed – Staffel 8 – 01.01.2025

CSI: Crime Scene Investigation – Staffel 11 – 01.01.2025

CSI: Crime Scene Investigation – Staffel 16 – 01.01.2025

NCIS – Staffel 12 – 01.01.2025

NCIS – Staffel 13 – 01.01.2025

NCIS: Los Angeles – Staffel 7 – 01.01.2025

SEAL Team – Staffel 3 – 01.01.2025

Curfew – Staffel 1 – 02.01.2025

Baby Shark’s Big Show! – Staffel 3 – 03.01.2025

Dexter: Original Sin – Staffel 1 – 03.01.2025

Landman – Staffel 1 – 06.01.2025

Germany Shore – Staffel 4 – 07.01.2025

Dating Naked UK Staffel 1 – 10.01.2025

Forrest Gump – 12.01.2025

Good Will Hunting – 12.01.2025

The Truman Show – 12.01.2025

Hunden Ib – Staffel 3 – 17.01.2025

The Agency – Staffel 1 – 18.01.2025

Minority Report – 19.01.2025

The Firm – 19.01.2025

War of the Worlds (2005) – 19.01.2025

Meet The Parents – 19.01.2025

SpongeBob SquarePants – Staffel 15 – 24.01.2025

Star Trek: Section 31 – Staffel 1 – 24.01.2025

The Agency – Staffel 1 – 25.01.2025

Saving Private Ryan – 26.01.2025

Tropic Thunder – 26.01.2025

The Peacemaker 26.01.2025

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp anderthalb Jahre nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Allerdings tauchten zu Anfang 2024 immer mal wieder kurzfristig Hinweise auf, wonach hierzulande 4k und Dolby Atmos eingeführt werden soll – dafür soll Paramount+ augenscheinlich eine neue Abo-Stufe erwägen. Bisher ist allerdings nichts dergleichen passiert. Was sich bei Serien vielleicht noch verschmerzen lässt, ist bei Filmen echt ärgerlich. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

