Cybermonday: Amazon Angebote in der Zusammenfassung

Die lange Black Friday Woche ist geschafft und nun startet direkt der letzte „offizielle“ Schnäppchentag für dieses Jahr: Cybermonday. Neben den aus der Blackweek bekannten Angeboten, die teilweise in die Verlängerung gehen, haben wir einiges Neues für euch entdeckt, das wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. So lassen sich heute beispielsweise bei den Beats EP On Ear Kopfhörern 53,40 € einsparen.

Wie gewohnt versuchen wir etwas Ordnung in das Durcheinander zu bringen und fassen die interessanten Angebote unter verschiedenen Kategorien für euch zusammen.

Aus der Apple Welt

Digitale Angebote

Smart Home Angebote

Computer und Monitore

Amazon Geräte

Kopfhörer und Lautsprecher

Fernseher und Beamer

Software

Microsoft Office 2019 (59,01 € günstiger)*

Norton 360 (bis zu 53 % günstiger)*

