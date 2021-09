Home Apps Corona-Warn-App: Update bringt verbesserte Warnungen bei Infektionen auf Großveranstaltungen

Corona-Warn-App: Update bringt verbesserte Warnungen bei Infektionen auf Großveranstaltungen

Die Corona-Warn-App hat ein weiteres Update erhalten. Ab jetzt können Organisatoren einer Veranstaltung einen Gast auch dann warnen, wenn eine infizierte Person auf dem Event war, während eine andere Person sich nicht über die App auf der Veranstaltung eingecheckt hat. Darüber hinaus sind einige weitere Funktionsverbesserungen hinzugekommen.

Die Corona-Warn-App hat ein weiteres Update erhalten: Die Anwendung bietet nun zusätzlich für Gastgeber einer Veranstaltung die Möglichkeit, einen Gast auch dann über das Zusammentreffen mit einer mit Corona infizierten Person zu informieren, wenn diese sich nicht auf dem Event eingecheckt hatte. Die Corona-Warn-App bietet schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit, sich per QR-Code auf einem Event einzuchecken.

Darüber hinaus hat die App einige weitere Neuerungen und Verbesserungen etwa im Umgang mit digitalen Zertifikaten erhalten.

Das ist neu in der Corona-Warn-App

Die folgenden Neuerungen haben die Entwickler der Corona-Warn-App (Affiliate-Link) von SAP und Deutscher Telekom notiert:

– Als Organisator eines Events können Sie nun nach Aufforderung durch das Gesundheitsamt Ihre Gäste in Vertretung für eine positiv getestete Person warnen, die am Event teilgenommen hat, aber nicht über die Corona-Warn-App eingecheckt war.

– Für Genesene wird ab jetzt direkt nach der ersten Impfung der vollständige Impfschutz in der Corona-Warn-App angezeigt. Die zweiwöchige Wartezeit entfällt bei allen Impfstoffen außer bei Johnson & Johnson.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!