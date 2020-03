Corona-Krise: Apple Store in Italien wird geschlossen

Apple schließt einen seiner Apple Retail Stores in Italien. Die Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der italienischen Regierung und ist eine Reaktion auf den Corona-Virus. Von allen europäischen Ländern ist Italien als erstes und am heftigsten von der neuartigen Krankheit betroffen worden.

Jetzt ist Italien dran: Apple hat sich entschlossen, einen Apple Store in dem Land zu schließen. In Italien schließen dieser Tage auch öffentliche Schulen und Universitäten. Grund dafür ist der Corona-Virus, der sich zuletzt vor allem im wirtschaftlich starken Norditalien rasch ausbreitete. Als Reaktion darauf ordnete die Regierung Reisebeschränkungen für verschiedene Regionen an, zu ähnlichen Maßnahmen kam und kommt es in China.

Apple Store in Bergamo wird geschlossen

Der Apple Store Oriocenter im italienischen Bergamo wird zeitweilig geschlossen. Die Schließung erfolgt auf Anweisung der Behörden und dauert vom 07. bis zum 08. März an, eine Verlängerung der Schließung ist wie immer möglich. Die Anordnung gilt für alle mittelgroßen und großen Ladengeschäfte und zudem weiterhin für die Provinzen Cremona, Lodi und Piacenza. Nach Ausbruch der Krankheit hatte Apple auch seine Retail Stores und sonstigen Büros in China zeitweilig geschlossen und dann nur unter strengen Auflagen wieder geöffnet, Apfelpage.de berichtete. Italien ist neben China das Land mit den meisten Todesopfern, die auf das Konto des Corona-Virus gehen. Allein in den letzten 24 Stunden forderte der Virus 27 Opfer, damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Italien auf 79, wie die italienische Zivilschutzbehörde meldet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!