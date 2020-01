Cool: iOS 14 soll die selben iPhones unterstützen wie iOS 13, iPadOS mit Abstrichen

iOS 14 soll alle iPhone-Modelle unterstützen, die auch schon mit iOS 13 laufen. Damit würde das iPhone SE das nächste große Update ebenfalls noch bekommen. Beim iPad sollen allerdings 2020 Modelle rausfliegen.

Das kommende iOS 14 soll alle iPhones unterstützen, die bereits das Update auf iOS 13 erhalten haben, das wird heute aus französischen Blogger-Kreisen vermeldet. Damit würde iOS 14 ein Portfolio aus insgesamt 15 iOS-Geräten unterstützen, dazu zählt also auch das iPhone SE, bei dem schon vor dem Start von iOS 13 über ein mögliches Ende der Versorgung mit Updates spekuliert worden war.

Dies wären dann also die von iOS 14 unterstützten Modelle:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7t. Generation)

iPadOS 14 soll Modelle zurücklassen

Nicht ganz so uneingeschränkt positiv sieht es indes beim iPad aus: Hier soll Apple dem Vernehmen nach den Support für ältere Modelle streichen. So werde das iPad Mini 4 kein iPadOS 14 mehr erhalten, es wurde im September 2015 vorgestellt. Auch für das iPad Air 2 soll Schluss sein, dieses Modell stammt aus dem Oktober 2014. Die übrigen Geräte werden iPadOS 14 erhalten, heißt e. Freilich haben wir erst Januar und bis zum Start von iOS 14 dauert es noch. Die erste Entwicklerversion wird allerdings im Sommer auf der WWDC 2020 vorgestellt und bis dahin ist es nicht mehr ganz so lange. Dann dürfte auch Klarheit darüber herrschen, welche Geräte das Update erhalten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!