pCloud: Europäische Cloud-Alternative mit bis zu -70% auf Lifetime-Pläne

Zum Tag der Deutschen Einheit sicherst du dir deinen Lifetime-Speicher von pCloud mit bis zu 70 % Rabatt. Die Lifetime-Pläne des Schweizer Cloud-Speichers sind eine spannende und langfristig preiswerte Alternative zu den bekannten Abo-Modellen verschiedener US-Anbieter – nur einmal zahlen, lebenslang nutzen, inklusive Zero-Knowledge-Verschlüsselung.

Europäische Alternative zu iCloud und Co.

Wenn du iCloud oder einen ähnlichen Cloud-Dienst nutzt, kennst du das Prinzip: Monat für Monat zahlst du für Speicherplatz ​​– kündigst du, verlierst du den Zugang. pCloud geht einen anderen Weg. Der europäische Anbieter aus der Schweiz bietet Lifetime-Speicher – du zahlst einmalig und nutzt den Platz dauerhaft, ohne Folgekosten.

Zum Tag der Deutschen Einheit gibt es die Lifetime-Pläne zu stark reduzierten Preisen – inklusive pCloud Encryption für maximale Sicherheit:

1 TB Lifetime + Encryption : 199 € statt 664 € (-70 %)

2 TB Lifetime + Encryption : 279 € statt 828 € (- 66 %)

10 TB Lifetime + Encryption : 799 € statt 2.119 € (- 62 %)

Die Aktion läuft bis zum 9. Oktober 2025.

Schweizer Datenschutz trifft Apple-Komfort

Deine Daten liegen bei pCloud nicht irgendwo, sondern in Europa. Der Anbieter mit Sitz in der Schweiz speichert sie auf Servern in Luxemburg, abgesichert durch ISO-Zertifizierungen, Mehrfachspiegelungen und strenge Sicherheitsmaßnahmen.

Mehr als 22 Millionen Nutzer vertrauen seit über 12 Jahren dem Datenschutz von pCloud – und profitieren dabei gleich doppelt: Denn deine Daten sind hier nicht nur durch die DSGVO geschützt, sondern auch durch Schweizer Gesetze, die in puncto Datensicherheit als ganz besonders streng gelten. Zusätzliche Sicherheit bieten die 256-bit-AES-Verschlüsselung für alle Dateien und der TLS/SSL-Kanalschutz bei jedem Transfer.

Damit hast du die volle Kontrolle über deine Daten – anders als bei US-Anbietern.

Ein Plus an Datensicherheit: Zero-Knowledge-Verschlüsselung inklusive

Besonders interessant für private Fotos, Nachrichten oder Dokumente: Mit pCloud Encryption verschlüsselst du Dateien direkt auf deinem iPhone oder Mac. Nur du kennst das Passwort – niemand sonst, auch nicht pCloud, hat Zugriff. So bleiben deine Daten auch dann sicher, wenn eine Behörde sie anfordern würde.

Diese Zero-Knowledge-Verschlüsselung ist beim Unity-Day-Deal inklusive. Damit erhältst du ein weiteres Plus an Datensicherheit – und das ganz ohne Aufpreis.

pCloud passt in deinen Alltag – auf Apple und darüber hinaus

pCloud lässt sich plattformübergreifend einsetzen und funktioniert somit für macOS, Windows und Linux. Mit pCloud Drive bindest du die Cloud als virtuelles Laufwerk in Finder oder Explorer ein. Dateien kannst du wie gewohnt verschieben, kopieren oder öffnen – ohne internen Speicher zu belasten. Die Apps iOS und Android bieten zudem einen automatischen Foto-Upload. So sicherst du deine Bilder sofort in der Cloud, gewinnst Speicherplatz auf dem Gerät und hast deine Fotos jederzeit chronologisch sortiert griffbereit.

Zudem bekommst du bei pCloud eine ganze Reihe an zusätzlichen Features, wie automatische Backups von Drittanbietern (z. B. OneDrive), Link-Sharing inkl. Traffic-Messung oder eingebaute Video- und Audio-Player.

Nur noch bis 9.10. – Hole dir das Maximum an Datensicherheit zum minimalen Preis

Nutze deine Chance und mach Schluss mit lästigen Abos! Du zahlst nur einmal und profitierst ein Leben lang. Zum Tag der Deutschen Einheit gibt es die datenschutzfreundliche Langzeit-Alternative unter den Cloud-Speichern jetzt stark rabattiert.

Also hole dir jetzt deinen pCloud Lifetime-Plan inklusive Zero-Knowledge-Verschlüsselung mit bis zu 70 % Rabatt: Zum Deal!