Christie Smith geht: Apple verliert diversity-Chefstrategin

Christie Smith verlässt Apple. Die Verantwortliche für diversity kehrt dem Unternehmen zu einem ungünstigen Zeitpunkt den Rücken. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt, die Gründe für ihr Ausscheiden sind ebenfalls nicht klar.

Apple hat seine verantwortliche Managerin für diversity und Inklusive verloren. Christie Smith hat das Unternehmen verlassen. Der Weggang erfolgte plötzlich und unerwartet. Wie die Agentur Bloomberg unter Berufung auf gut informierte Kreise berichtete, war der gestrige Dienstag der letzte Arbeitstag für die Managerin bei Apple. Sie war im Jahr 2017 zu Apple gekommen, zuvor arbeitete sie für 17 Jahre für die Unternehmensberatung Deloitte. Christie Smith berichtete an die Chefin von Apples Retail-Sparte Deirdre O’Brien. Ihr Vorgänger hatte noch direkt an Applechef Tim Cook berichtet, behielt den Job aber nur für ein halbes Jahr und trat den Rückzug an, nachdem Kritik an kontrovers diskutierten Kommentaren über eine vorwiegend weiße Führungsmannschaft bei Apple aufgekommen war.

Noch kein Nachfolger für Christie Smith benant

Bis jetzt hat Apple noch keinen Nachfolger für Christie Smith auf dem Posten für Inklusion und Vielfalt benannt, was den Anschein einer etwas übereilten Personalie unterstützt. Der Zeitpunkt des Abschieds der Managerin ist eher ungünstig. Anlässlich der aktuellen Unruhen in den USA sind derzeit alle großen Unternehmen bemüht, ihren aktiven Einsatz für ein möglichst diverses Personal herauszustreichen.

Apple hatte bereits ein umfangreiches Programm zur Bekämpfung der gesellschaftlichen Ungleichheit und des Rassismus aufgelegt, über die Initiative hatten wir in einer weiteren Meldung berichtet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!