XXL-Podcast: Unsere Meinung zu Vision Pro, iOS 17 und mehr – Apfelplausch 295

Die Keynote liegt nun einige Tage hinter uns und die Gedanken konnten ein bisschen sacken. Wir machen uns an eine Nachbesprechung und Einordnung von dem, was Apple vorgestellt hat. Dabei haben wir uns auf die größten Neuerungen konzentriert.

In dieser Sondersendung des Apfelplauschs verzichten wir ausnahmsweise einmal darauf, Post von euch vorzulesen, die Sendung knackt auch so schon wieder die Marke von zwei Stunden Dauer. Nächste Woche kommen wir auf alle eure Zuschriften zurück, doch für heute steht einmal die Keynote und Apples Vision im Vordergrund.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro

00:03:30: iOS 17

00:56:15: iPadOS und macOS

01:06:00: Apple Vision Pro

iOS 17 und Co. abgeklopft

Der erste große Block in unserer Keynote-Nachlese ist das kommende Smartphone-System. Viel und doch wenig, so wurde iOS 17 in einer Zusammenfassung beschrieben. Wir sprechen über die Neuerungen und wie wir sie persönlich einordnen, hier der große iOS 17-Überblick. Grundsätzlich fällt das Fazit verhalten positiv aus.

macOS und iPadOS streifen wir, wenn auch nur eher am Rande.

Apples große Vision

Und dann reden wir lange, sehr lange über Apples Headset Vision Pro, hier der Überblick über das, was Apple präsentiert hat. Einigen mag dieser Block vielleicht zu lang ausfallen, es ist aber auch irgendwie das spannendste und größte Projekt, das Apple sich in der letzten Dekade vorgenommen hat und es gibt vieles, über das man sprechen kann, wenn auch längst noch nicht so viele klare Antworten, wie man vielleicht gern hätte.

So oder so ist das Thema der Brille wohl eines, das uns erhalten bleiben wird. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Anhören und wünsche schon jetzt ein entspanntes Wochenende.

