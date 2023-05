Home Apps ChatGPT startet offiziell in Deutschland

ChatGPT startet offiziell in Deutschland

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. Mai 2023 um 15:34 Uhr // Apps // // 7 Kommentare

Wir schauen etwas in die Zukunft: Am Ende des Jahres wird es in unserer Branche in den Jahresrückblicken ein übergeordnetes Thema geben – Künstliche Intelligenz. Das liegt natürlich an OpenAI und ChatGPT. Kein Betriebssystem (außer Apples Software) und nahezu keine produktive App kommen aktuell ohne eine Integration aus. Wer das pure Benutzererlebnis von ChatGPT in Deutschland haben will, der darf ab sofort in den App Store.

ChatGPT ab sofort in Deutschland verfügbar

OpenAI kündigte den Launch seiner ChatGPT-App für das iPhone in der vergangenen Woche an, Apfelpage berichtete. Damals war die App jedoch nur für Nutzer in den USA erhältlich. Seit heute kann die offizielle App für ChatGPT auch in Deutschland aus dem iOS App Store geladen werden. Die Bereitstellung im deutschen App Store kommt in Verbindung mit der Veröffentlichung von Version 1.2023.22 der App. Damit verbunden, lässt sich über die Einstellungen nun die bevorzugte Sprache für Spracheingaben festlegen.

Neue Funktionen zum Schutz der Privatsphäre

Das Update bringt überdies neue Optionen zum Schutz der Privatsphäre mit: Im Einstellungsbereich „Data Controls“ lässt sich der Chat-Verlauf löschen oder die Verlaufsfunktion komplett deaktivieren. Chats werden dann nicht auf andere mit dem gleichen Benutzerkonto angemeldete Geräte übertragen und nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Zudem werden die „Gespräche“ mit dem Chatbot dann auch nicht mehr für die Verbesserung der Technologie ausgewertet.

An der Stelle wollen wir aber auf einen Umstand hinweisen, der uns Bauchschmerzen bereitet: ChatGPT verlangt nach der Erstellung eines Benutzerkontos. Das können wir noch nachvollziehen, nicht jedoch das Erfassen der Telefonnummer. Besonders irritierend dabei, die wird auch beim „Login with Apple“ abgefragt und widerspricht dem Prinzip der Anonymität dieser Anmeldemethode.

Ab iOS 16.1 verfügbar

Die App ist ab sofort kostenfrei erhältlich und lässt sich in der Standardversion ohne zusätzliche Kosten verwenden. Wer die Mehrleistung von GPT-4 nutzen möchte, muss den Service für monatlich 22,99 Euro abonnieren. Zudem werden Eingaben schneller bearbeitet, der Vorab-Zugriff auf neue Funktionen ist hier ebenfalls inkludiert. Wer Interesse daran hat, muss mindestens iOS 16.1 bzw. iPadOS 16.1 auf seinem Endgerät installiert haben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!