„Cha Cha Real Smooth“ lässt sich nun auf Apple TV+ streamen

Apple TV+ ist vorrangig für seine Serien bekannt, doch auch bei den Filmen weiß man zu überzeugen. So konnte sich der Streamingservice mit dem Film „CODA“ als erster Streamingdienst überhaupt den Oscar für den besten Film sichern. Ergo, auch bei Filmen lassen sich hier Perlen finden. Seit dem Wochenende steht ein neues Highlight zum Streamen bereit.

Die rede ist dabei vom neuen Film „Cha Cha Real Smooth“, der sich seit vergangenen Freitag auf Apple TV+ exklusiv streamen lässt. Eine der beiden Hauptrollen wird dabei von Dakota Johnson gespielt, die andere übernimmt Cooper Raff. Apple selbst beschreibt den Film wie folgt:

Frisch aus dem College und ohne einen klaren Lebensweg für die Zukunft steckt der 22-jährige Andrew wieder zu Hause mit seiner Familie in New Jersey fest. Aber wenn es eine Sache gibt, die zu seinem nicht existierenden Lebenslauf gehört, dann ist es, wie man eine Party beginnt, was ihm den perfekten Job des motivierenden Tanzes an der Bar und Fledermaus-Mizwas für die Klassenkameraden seines jüngeren Bruders einbringt. Als Andrew sich mit einer einheimischen Mutter, Domino, und ihrer Tochter Lola anfreundet, entdeckt er endlich eine Zukunft, die er will – auch wenn es vielleicht nicht seine eigene ist. Cooper Raiff schreibt, inszeniert und spielt neben Dakota Johnson, Brad Garrett, Leslie Mann und den Newcomern Vanessa Burghardt und Evan Assante in dieser Geschichte von unkonventioneller Liebe, die vor emotionaler Ehrlichkeit strotzt.