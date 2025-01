Home Sonstiges CarPlay-Verzögerung: Apple verschiebt zweite Generation offiziell

CarPlay-Verzögerung: Apple verschiebt zweite Generation offiziell

Apple CarPlay 2 hätte eigentlich im vergangenen Jahr erscheinen sollen. Seit der Ankündigung auf der WWDC 2022 zu iOS 16 ist es um die iPhone-Spiegelung aber recht ruhig geworden. Nun bestätigt Apple die Verzögerung und gibt an, mit mehreren Autoherstellern an einer Umsetzung zu feilen.

Apple hat seine Website zu CarPlay angepasst. Der Hinweis auf ein Erscheinen der zweiten Generation im Jahre 2024 wurde nun entfernt, nachdem das Jahr ohne entsprechende Neuerungen vorübergegangen war. Gegenüber 9to5Mac gibt Apple an, dass man mit mehreren Autoherstellern sehr eng zusammenarbeite, um CarPlay 2 umzusetzen.

Apple nennt kein konkretes Datum

Ob es bisher keinen konkreten Zeitplan gibt oder ob Apple aus den nicht einzuhaltenden Ankündigungen gelernt hat, bleibt offen. Fakt ist jedoch, dass es keine offiziellen Angaben zu einem Release gibt. Ursprünglich hat Apple einen Launch für 2024 angekündigt. Ende 2023 gaben Porsche und Aston Martin an, im Deadline-Jahr erste Modelle mit dem neuen CarPlay auszustatten, doch nichts passierte. Apfelpage berichtete. Bis heute gibt es keine Fahrzeug mit Apple CarPlay der zweiten Generation.

Apple CarPlay 2 soll die iPhone-Spiegelung auf das nächste Level heben. Statt ausschließlich iPhone-Funktionen nutzen zu können, soll CarPlay in Zukunft auch Bereiche wie die Sitzheizung, die Klimaanlage und die Anzeige von digitalen Kombiinstrumenten beherrschen. Besonders für Leihwägen, Carsharing und Mietautos hat das einen gewissen Charme, da bei geteilter Hardware durch personalisierte Software ein individuelles Fahrerlebnis entsteht.

Nicht alle sind von CarPlay begeistert

Seit der Ankündigung Apples haben sich die Autohersteller in zwei Lager aufgeteilt. Einige setzen weiter auf eigene Softwareentwicklung und wollen Apple das Cockpit nicht überlassen. Prominente Beispiele wie Tesla, Rivian und GM bieten deshalb keinen CarPlay-Support an, Apfelpage berichtete. Andere Autobauer wiederum kooperieren mit Apple und integrieren CarPlay in ihre Modelle.

Woran es an der aktuell verzögerten Umsetzung von CarPlay 2 hakt, ist ungewiss. Erst in der vergangenen Woche berichtete Apfelpage über einen Leak, der die Implementierung von Widgets im iOS-Stil für CarPlay zeigt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.