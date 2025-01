Home Gerüchte Lebenszeichen von CarPlay 2: Apple integriert Widgets

Lebenszeichen von CarPlay 2: Apple integriert Widgets

Vergeblich warten wir auf CarPlay der zweiten Generation, doch die selbstgesetzte Frist von 2024 hat Apple kommentarlos verstreichen lassen. Nun zeigen Leaks, dass Apple die Arbeit zumindest nicht eingestellt hat. In einer der nächsten Versionen soll die iPhone-Spiegelung anpassbare Widgets unterstützen.

In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) zeigt der Leaker Aaron Perris Screenshots von einem anpassbaren Widget-Menü. Die Auswahlmöglichkeit zwischen „Center“ und „Passenger“ legt nahe, dass Apple weiterhin an der nächsten Generation von CarPlay arbeitet. Das aktuelle CarPlay wird ausschließlich auf dem Hauptbildschirm von kompatiblen Fahrzeugen angezeigt.

CarPlay 2 hätte 2024 starten sollen

Apfelpage berichtete in der Vergangenheit bereits öfter über Apple CarPlay der nächsten Generation. Mit der Weiterentwicklung will Apple die Kontrolle über kompatible Fahrzeuge übernehmen und auch grundlegende Funktionen wie die Steuerung der Klimaanlage sowie die Anzeige digitaler Kombiinstrumente im Apple Look gestalten.

Ende 2023 kündigten Porsche und Aston Martin eine Integration im Jahr 2024 an. Auch Apple versprach erste Modelle für das abgelaufene Jahr. Anfang 2025 gibt es immer noch kein Lebenszeichen der neuen Version – bis jetzt.

Widgets im iOS-Stil machen CarPlay anpassbarer

Den Leaks nach soll Apple CarPlay iOS- und iPadOS-ähnliche Widgets bekommen. In den geleakten Bilder sind solche für die Uhr, das Wetter und den Kalender sowie Navigation und aktuelle Medienwiedergabe zu sehen. Dabei sehen sie den Widgets unter iOS und iPadOS ähnlich.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.