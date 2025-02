Home Apple Britische Regierung forderte heimlich Zugriff auf verschlüsselte iCloud-Daten

Apple soll britischen Strafverfolgern umfassenden Zugriff auf verschlüsselte iCloud-Inhalte gewähren, das verlangt eine Anordnung der britischen Regierung. Sie stützt sich dabei auf ein umstrittenes Gesetz von 2016.

Apple wurde von der britischen Regierung aufgefordert, den Behörden des Landes einen umfassenden Zugriff auf verschlüsselte iCloud-Daten einzuräumen, das berichtet die Washington Post. Möglich wäre in diesem Rahmen auch, dass auf Daten nicht britischer Bürger zugegriffen wird. Diese Anordnung erfolgte vom britischen Innenministerium gemäß des UK Investigatory Powers Act (IPA), einer hoch kontroversen Gesetzgebung, die 2016 verabschiedet wurde und unter anderem die Möglichkeit beschreibt, Unternehmen vertraulich zur Herausgabe respektive Zugänglichmachung verschlüsselter Informationen verpflichtet.

Apple konnte Nutzer nicht warnen

Vergleichbare Vorgehensweisen gibt es in den USA, wenn auch dort beschränkt auf einzelne Fälle. Diese beinhalten auch die Tatsache, dass es den Unternehmen nicht erlaubt ist, über die Existenz einer solchen Anordnung zu sprechen. Aus diesem Grund konnte Apple auch bislang keine Warnung an seine Nutzer versenden, wie es das in der Vergangenheit verschiedentlich getan hat, um auf mögliche staatliche Spionage aufmerksam zu machen. Ein so umfassendes Vorgehen gegen Verschlüsselung persönlicher Daten ist bislang einmalig in der westlichen Welt. Apple gab zunächst nicht zu erkennen, wie man mit dem Ansinnen umzugehen gedenkt. Aus Cupertino hieß es lediglich, man äußere sich nicht zu Einzelheiten operativer Vorgänge.

