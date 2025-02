Home Sonstiges Apple Music Halbzeit-Show: Superbowl-Auftritt endet mit Aufreger

In der vergangenen Nacht fand der 59. Superbowl statt. Das Finale der US-amerikanischen Football-Liga NFL hat einen großen Stellenwert in der Sportwelt und wird für seinen Entertainment-Faktor weltweit gefeiert. Apple Music sponsort die legendäre Halbzeit-Show seit wenigen Jahren, gestern performte der US-Rapper Kendrick Lamar.

Apple Music hat Pepsi im Jahr 2023 das Sponsoring der legendären Superbowl-Halftime-Show abgenommen. In der Halbzeitpause des Sportevents performten in der Vergangenheit musikalische Größen wie Michael Jackson, Queen und Eminem. Seit Apple übernommen hat, liegt der Fokus klar auf amerikanischem Hip-Hop. Rihanna machte vor zwei Jahren den Anfang, letztes Jahr folgte Usher und gestern gehörte die Bühne dem Rapper Kendrick Lamar.

Superbowl LIX: Halbzeit-Show endet mit Eklat

Kendrick Lamar ist einer der herausragenden Figuren im US-Amerikanischen Hip-Hop und Rap. Seine Halbzeit-Show startete er mit der breiten Masse eher unbekannten Tracks, ehe Samuel L. Jackson als personifizierter Uncle Sam eingriff. Der Schauspieler forderte Lamar als Teil der Show auf etwas bekanntere Songs zu performen.

Hier findet ihr den Auftritt:

„Kendrick Lamar's Apple Music Super Bowl Halftime Show“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Neben bekannten Hits wie „Humble“ und „DNA“ speilte der Rapper auch seinen Disstrack „Not Like Us“. Im vergangenen Jahr entbrach ein Streit zwischen den Rap-Größen Kendrick Lamar und Drake, der in der gestrigen Show seinen Höhepunkt und so etwas wie eine vorzeitige Entscheidung fand.

Am Ende des Auftritts sorgte ein Tänzer mit dem Zeigen einer palästinensischen Flagge für Aufsehen. Er wurde umgehend von der Polizei festgenommen. Die Verantwortlichen versicherten, dass die Präsentation der Fahne nicht Teil der Proben und damit der Show gewesen sei.

