AirPods aus Indien: Foxconn baut neue Fabrik

Apple lässt bald erstmals auch die AirPods in Indien produzieren. Die Fertigung übernimmt Foxconn, das zu diesem Zweck eigens eine neue Fabrik im Süden des Landes einrichten lässt. Bleibt zu hoffen, dass Foxconn und Apple das Qualitätsmanagement im Griff haben.

Apple lässt bald auch erstmals seine AirPods in Indien produzieren, wie zuletzt aus Agenturberichten hervorging. Die Kopfhörer sollen in einer Fabrik im Bundesstaat Telangana im Süden Indiens produziert werden und zwar von Foxconn, Apples nach wie vor wichtigstem Auftragsfertiger. Das Unternehmen werde zu diesem Zweck eine Investition in Höhe von rund 200 Millionen Dollar tätigen, heißt es. Die Bauarbeiten für die neue Fabrik werden in der zweiten Jahreshälfte beginnen, heißt es.

Indien ist für Apple eine Herausforderung

Gegen Ende 2024 werde die neue Fabrik dann frühestens AirPods produzieren. Die Entscheidung, in Indien eine AirPods-Fabrik zu bauen, war Foxconn-intern erst nach einigen Debatten getroffen worden. Die Margen hier sind relativ gering, doch war es der Wunsch Apples, die AirPods auch in Indien fertigen zu können und Foxconn war letztlich vor allem daran interessiert, das Verhältnis mit Cupertino ungetrübt zu halten.

Doch Indien ist für Apple in vielerlei Hinsicht schwierig. Der iPhone-Konzern möchte gern unabhängiger vonChina werden und daher vermehrt in Indien fertigen, dort hat man aber nicht unerhebliche Probleme mit der Qualität, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. In vielen Fabriken fällt ein großer Ausschuss an, was Kenner mit der Arbeitskultur in dem Land in Verbindung bringen. Wann Indien unter diesen Umständen zu einem neuen China werden kann, ist daher fraglich.

