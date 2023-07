Home Daybreak Apple Twitter schrillt gegen Meta | wird das iPhone wieder teurer? | sind die haptischen Buttons tot? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Mit dem Start von Threads hat Meta bei Twitter für helle Aufregung gesorgt. Der Kurznachrichtendienst schrillte gestern Abend lautstark von Diebstahl und Geheimnisverrat. Was dran ist an den Vorwürfen? Vorerst unklar. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Threads ist am ersten Tag ein furioser Start gelungen: 30 Millionen Downloads am Launch-Tag haben Twitter augenscheinlich in Panik versetzt. Von einer schamlosen Kopie und geklauten Geschäftsgeheimnissen spricht Twitter am späten Donnerstag Abend deutscher Zeit, hier die Infos. Zunächst ist offen, ob und was da dran ist.

Wird das iPhone 15 Pro Max teurer?

Das behaupten zumindest Analysten, das haben sie zwar auch schon letztes Jahr, diesmal allerdings gibt es zumindest Anzeichen dafür, dass was dran sein könnte, hier dazu die Infos.

Sind die haptischen Buttons tot?

Sie sollten die mechanischen Lautstärketasten und den Power-Button ablösen, aber jetzt sieht es so aus, als würde das iPhone wohl erst einmal auf die althergebrachten mechanischen Tasten verzichten. Apple ist die Produktion wohl einstweilen noch zu aufwendig, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Unser Kolumnist ist zurzeit auf einem Streifzug durch Apple-Land, den zweiten Teil seiner Impressionen könnt ihr in der Kolumne der Woche lesen.

Spotify schmeißt Uralt-Abos raus.

Wer sein Premium-Abo bei Spotify noch über iTunes bezahlt, tut das aber nicht mehr lange. Diese Kunden erhalten bald von Spotify die Kündigung, wenn sie kein neues Zahlungsmittel hinterlegen. Der Grund: Spotify will nicht mehr 15% der Einnahmen abgeben, hier die Infos.

Smart Home-Produkte sorgen manchmal für Ärger.

Es ist unschön, wenn die smarte Raumausstattung plötzlich nicht mehr will, wie sie soll. Über ein aktuell auftretendes Problem berichten wir hier.

Damit darf ich euch einen schönen Start in den Tag und hoffentlich ein entspanntes Wochenende wünschen.

