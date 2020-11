Home Apple Brennpunkt US-Wahl: Welche (Tech-)Aktien jetzt gefragt sind!

Brennpunkt US-Wahl: Welche (Tech-)Aktien jetzt gefragt sind!

In der Nacht von gestern auf heute war es erneut soweit: Die mit Spannung erwartete US-Präsidentschaftswahl fand statt. Während in diesen Stunden gerade noch die Ergebnisse eintrudeln, werfen wir einen Blick auf die Börse.

Die US-Wahl würde in jedem Fall die weltweiten Börsen unter Druck setzen und neben der COVID19-Krise weitere Unsicherheiten schüren, so waren sich die Experten einig. Bekanntlich gibt es nicht wenige Börsianer, die sich eine weitere Amtszeit von Donald Trump wünschen würden. Dies ist auf den eher wirtschaftsliberalen Kurs und die Attitüde „America first“ von Donald Trump zurückzuführen. Joe Biden würde diesen Kurs – wenn auch in veränderter Form – sicherlich weiterführen. Der Ausgang ist US-Wahl ist für die Börsen aber eher nebensächlich. Viel interessanter ist ein anderer Player. Die Rede ist von der Fed. So sind für die Finanzmärkte stets die Entscheidungen der Notenbank stets ein Spielball und die Anleger schauen insbesondere darauf, ob Fed-Chef Jerome Powell eventuell Anpassungen in der geldpolitischen Strategie ergreift. Wir dürfen daher gespannt sein.

Amazons Erfolg schreibt sich fort

Der US-Versandhändler, welcher sich schon seit längerem sein Geschäft auf e-Commerce und das Online-Segment konzentriert, ist gerade in Pandemie-Zeiten immer einen Blick wert. So tätigte Amazon erneut Investitionen in die Verteilungs- und Lebensmittelstruktur und stellte zusätzliche 220.000 befristete und unbefristete Arbeitskräfte ein.

Besonders das Erfolgsprodukt Amazon Prime scheint dabei ein Erfolgsgarant. So waren im Januar 2020 noch 150 Millionen Nutzer gemeldet, inzwischen ist allerdings davon auszugehen, dass deutlich mehr Nutzer das Angebot nutzen. Amazon hat hierzu allerdings keine frischen Zahlen veröffentlicht. Die Verschärfung der COVID19-Krise könnte diesen Effekt zudem noch bestätigen, zumal Amerika die meisten Fälle weltweit zu verzeichnen hat. Erfahrungsgemäß sind Prime Kunden länger und intensiver auf den Amazon Seiten aktiv und deswegen war der diesjährige Amazon Prime Day erneut ein voller Erfolg. So wurden Waren in Höhe von 10.6 Milliarden in nur 48 Stunden verkauft.

Als weiterer Indikator gilt die Stärke Amazons im cloud-basierten Geschäft. Dabei deckt das Unternehmen mit den Amazon Web Services (im Folge AWS genannt) ziemlich viele zukunftsorientierte Bereiche ab. So betrug der Umsatz der AWS zuletzt 10,8 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 29 % entspricht. Gleichwohl macht dieses Segment aber nur 12 % des Gesamtumsatzes aus. Eine Verschlechterung der Pandemielage sowie die intensivere Nutzung weiterer Online-Formate durch Firmen und Privatkunden wird die Gewinnspanne vermutlich weiter ansteigen lassen.

Letztendlich bestätigen auch die Q3-Quartalszahlen den richtungsweisenden Pfad. So wurde ein Unternehmensumsatz von 92,5 Milliarden Dollar prognostiziert, der erwartete Gewinn pro Aktie sollte bei 7,25 Dollar liegen. Tatsächlich lag der Gewinn pro Aktie allerdings bei 12,37 Dollar, der Gesamtumsatz betrug 96,15 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Umsatzplus von 37 %.

Auch die Zukunft klingt für Amazon und ihre Anleger nahezu rosig. So wird im cloud-basierten Markt ein jährliches Wachstum von bis zu 15 % bis 2027 prognostiziert, der E-Commerce Markt soll im gleichen Zeitraum um 8 % ansteigen.

Kurz erwähnt: Online Broker Empfehlungen mit iOS-App

Ihr seid selber interessiert am Aktienhandel? Als Teil unserer Börsen-Artikel möchten wir euch immer auf die aktuellsten Angebote der Online Broker und Aktiendepots in Deutschland und international hinweisen. Interessierte Anleger unter euch können diese nutzen, wobei wir immer wieder unterschiedliche Angebote nennen werden. Apfelpage wird sich hierzu ausschließlich Broker aussuchen, die seriös und bewährt sind sowie unter iOS mit einer innovativen App funktionieren.

Unsere Empfehlungen heute lauten:

Facebook solide, Pinterest als Investitionshoffnung

Ein weiterer Gewinner der Corona-Pandemie ist sicherlich Facebook. So nutzen bereits jetzt über 2.5 Milliarden Leute die Facebook-App täglich. Zudem treiben die Regeln des „Social Distancing“ immer mehr Leute in die Online-Angebote von Facebook, was das Gedankenspiel einer Investition sinnvoll erscheinen lässt. Diese Überlegung wird zudem unter anderem von den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen gestützt.

Mutige Anleger könnten indes aber auch ein Auge auf das Konkurrenzunternehmen Pinterest werfen. So stieg die Anzahl an aktiven Usern im letzten Quartal um 39 % auf 416 Millionen. Facebook hingegen konnte im gleichen Zeitraum nur ein Wachstum von 12 % verzeichnen. Es scheint sich hier eine weitere Suchmaschine und soziales Netzwerk langsam im Markt zu etablieren. So ist außerhalb der USA ein kontinuierliches Wachstum an Nutzern zu erkennen und auch in den USA steigt die Zahl der aktiven Nutzer, wenn auch in einem deutlich kleineren Rahmen, an. Trotzdem sollte die Entwicklung noch mit Vorsicht betrachtet werden. Ein Blick auf den durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer zeigt, dass Pinterest mit 2,50 Dollar im US-Markt noch deutlich hinter den „Big-Tech“ Facebook (39,63 Dollar im US-Markt) und Twitter liegt. Es handelt sich hierbei also eher um eine Zukunftsinvestition und -spekulation, welche der geneigte Anleger aber auf jeden Fall im Auge behalten sollte.

Was meint ihr? Denkt ihr diese Aktien werden von der US-Wahl profitieren und werdet ihr diese in euer Depot aufnehmen/nachkaufen? Kann Präsident Trump sein Amt für weitere 4 Jahre verteidigen oder wird Joe Biden diese Wahl für die Demokraten gewinnen? Das ist vielleicht mittlerweile schon entschieden, zum Zeitpunkt des Redaktionsschluss war dies noch nicht klar.

