Home Apple BREAKING: Neue MacBook Pros vorgestellt – Alles Wissenswerte kompakt!

BREAKING: Neue MacBook Pros vorgestellt – Alles Wissenswerte kompakt!

Soeben hat Apple wenig überraschend auf dem Special Event in Cupertino neue Laptops präsentiert. Den Anfang machten die beiden neuen Chips. Es folgte dann die Laptop-Hardware dazu. Wir stehlen nicht lange eure Zeit und bringen euch mit den gewohnten Aufzählungspunkten direkt auf den Stand!

Nachdem wir im Intro-Clip bereits den ersten iMac gesehen haben, wussten wir, was heute auf dem Event-Programm steht: Macs! Cook sagte, dass es schon ein Jahr her ist seit der Einführung von Apple Silicon. Der M1 habe dem Mac zum besten Jahr aller Zeiten verholfen. Und heute geht es mit der Verbreitung der M-Chips weiter!

Schnellüberblick MacBook Pro 2021: Das ist neu

Komplett neues Design

Display Notch und dünnen Rändern

Kommt in 14 und 16,2 Zoll

Pro Motion (120Hz) Displays mit XDR und HDR

Zurück sind: SD-Karten-Schacht, MagSafe und HDMI

Neue Chips mit dem „M1 Pro“ und „M1 Max“

Bis zu 8 TB SSD

Bis zu 64 GB RAM

1080p Kamera

Bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit inklusive Fast-Charging

Bessere Lautsprecher (6-Speaker-System) und Mikrofone

Kommt nächste Woche ab 1999 Dollar auf den Markt

Design

Wir sehen ein Gerät, das die größten optischen Änderungen seit 2015 erfahren hat.

Die TouchBar ist Geschichte

Das Design sieht oben eckiger aus, aber unten runder. Der Display-Teil ist jedoch kantiger gehalten als jetzt. Der Bauch des MacBooks wirkt runder.

Die Tastatur soll jene des Magic Keyboard sein

Der gesamte Tastatur-Bereich ist nun schwarz

HDMI -Anschluss kommt zurück

-Anschluss kommt zurück SD-Karten -Anschluss kommt zurück

-Anschluss kommt zurück Drei Thunderbolt 4-Anschlüsse (USB-C)

Der Kopfhöreranschluss unterstützt nun bessere Kopfhörer

MagSafe ist zurück mit dem neuen MagSafe 3, das dünner aussieht als damals

Display

Eine Notch beherbergt die Kamera

beherbergt die Kamera 16,2 Zoll und 14 Zoll mit höherer Pixeldichte

1000 nits normale Helligkeit, 1600 nits im Peak

Displayränder sind so dünn (3,5mm), dass die MacBooks an sich nicht wirklich größer sind trotz mehr Display

120Hz

miniLED-Technologie vom iPad Pro und XDR-Technologie vom Pro Display XDR

Kamera und Lautsprecher

1080p HD -Kamera

-Kamera Sensor der Kamera nimmt deutlich mehr Licht auf, doppelt so gut bei wenig Licht laut Apple

4 Elemente und f2.0-Linse

Mikrofone sollen noch besser sein mit 60 % besserer Geräuschunterdrückung

Neues Audio-System im 16- und 14-Zoll-Gerät besteht aus 6 Lautsprechern und können 80 % mehr Bass erzeugen

erzeugen Spatial Audio

Drinnen: Die beiden neuen Chips und ultraschnelle SSDs

Die SSDs sollen bis zu 7,4 GB/s im Read-Speed haben. Das ist zweimal so schnell wie bei den Vorgängern.

Bis zu 8 TB SSDs

Bis zu 7,4 GB/s in der Lesegeschwindigkeit

Unter der Haube schlummert jedoch kein M1X oder M2, sondern der M1 Pro und M1 Max. Die sind natürlich schneller! Sowohl das 14-Zoll-Gerät als auch das 16-Zoll-Gerät können mit dem M1 Pro und M1 Max konfiguriert werden.

Und das können sie:

M1 Pro

Die Architektur des M1 wurde deutlich überarbeitet. Er ist gefühlt dreimal so groß.

8 Performance-Kerne in der CPU, 2 Effizienzkerne

Bis zu 16 Kernen in der Grafik – Doppelte Grafikleistung ggü. M1

Bis zu 32 GB Arbeitsspeicher – Neu als „unified memory“

Thunderbolt 4

Support für 2 externe Displays

5nm Prozessor

M1 Max

Bis zu 32 Kernen in der Grafik – Vierfache Grafikleistung ggü. M1

Bis zu 64 GB Arbeitsspeicher – Neu als „unified memory“

Bis zu 400 GB/s Memory bandwith

Thunderbolt 4

57 Milliarden Transistoren

Support für 4 externe Displays

5nm Prozessor

Akku und Laden

Fast-Charging: 50% in 30 Minuten laden

Bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit laut Apple

14-Zoll: Bis zu 17 Stunden Video-Wiedergabe (7 Stunden mehr als beim Vorgänger)

16-Zoll: Bis zu 21 Stunden Video-Wiedergabe

Preise und Verfügbarkeit

Ab 1999 Dollar für das 14 Zoll

Ab 2499 Dollar für das 16 Zoll

Vorbestellungen: ab heute

Marktstart: Nächste Woche

13 Zoll-Modell soll im Line-up bleiben.

So, das waren ganz schön viele Fakten auf einmal. Aber: Was meint ihr? Kauft sich jemand von euch die Geräte? Seid ihr interessiert oder überrascht? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!