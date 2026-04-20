Zwei neue Activity Challenges für die kommenden zwei Wochen angekündigt

Apple ist in den vergangenen Jahren bei zwei Dingen sehr bemüht: ein größeres Bewusstsein für die eigene Gesundheit und Fitness an den Tag zu legen und gleichzeitig mehr auf die Umwelt zu achten. Beides kombiniert der Konzern in dieser Woche zu einer Activity Challenge am Earth Day 2026. Und eine Woche später schiebt man noch eine hinterher.

Activity Challenge zum Earth Day 2026 angekündigt

Der Earth Day findet seit 1970 am 22. April statt und Apple feiert dies traditionell mit einer eigenen Activity Challenge. Um diese erfolgreich zu absolvieren, muss man ein Training von 30 Minuten absolvieren. Dafür kann man auch Fitness+ oder jede andere App nutzen, die Trainingsdaten in Apple Health schreiben kann.

Weitere Activity Challenge zum International Dance Day

Eine Woche später, also am 29. April, steht gleich die nächste Activity Challenge bereit. Hierbei wird der International Dance Day zelebriert, weshalb also ein Tanztraining absolviert werden muss. Dieses muss eine Mindestdauer von 20 Minuten haben. Wichtig zu wissen, diese Challenges können nur am jeweiligen Tag absolviert werden. wie üblich, gibt es beim erfolgreichen Absolvieren der Challenge spezielle Sticker für iMessage und FaceTime.