Bloomberg: Drei neue MacBooks zur Keynote, neue Designs noch nicht fertig

Zur Keynote nächste Woche bringt Apple womöglich noch ein drittes neues MacBook. Dabei soll es sich um das große MacBook Pro (Affiliate-Link) handeln, über das bereits zuvor spekuliert wurde. Damit kämen drei neue Modelle am kommenden Dienstag.

Apple wird zur Keynote am kommenden Dienstag drei neue MacBooks mit Apple Silicon bringen, das prognostiziert die Agentur Bloomberg in einem aktuellen Bericht, der sich auf Quellen stützt, die mit den Plänen Apples vertraut sein sollen. Dabei decken sich die Angaben dieser Quellen in weiten Teilen mit dem, was zuvor bereits ein bekannter Leaker prognostiziert hatte, Apfelpage.de berichtete. Der ging auf dem Kurznachrichtendienst Twitter davon aus, dass Apple ein 13 Zoll-MacBook Pro und ein ebenfalls 13 Zoll-MacBook Air zur Keynote bringen werde.

Auch Bloomberg sieht diese neuen Modelle, zusätzlich jedoch noch ein weiteres neues MacBook: Ein aktualisiertes MacBook Pro 16 Zoll. Es wäre das erste Update für das derzeit größte MacBook und über eine solche Aktualisierung war bereits vor kurzem spekuliert worden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Basis dieser Spekulationen waren entsprechende Hinweise aus Apples Tool Boot Camps.

Neue Mac-Designs sind noch nicht fertig

Apple werde auf Prozessoren auf A14-Basis setzen, die im 5nm-Verfahren bei TSMC gefertigt werden, so der Bericht weiter. Darüber hinaus werden die neuen MacBooks aber kaum Unterschiede zu den aktuellen Modellen abweichen. Es werde auch an neuen Designs und Formfaktoren gearbeitet, etwa an einem 14,1 Zoll-MacBook. Auch ein überarbeiteter iMac ist in der Entwicklung. Beide neuen Modelle seien aber nicht vor nächstem Jahr fertig, heißt es.

Ob das MacBook dann auch ein Mini-LED-Display erhält, bleibt abzuwarten.

Apples dritte Keynote innerhalb von drei Monaten steigt am kommenden Dienstag gegen Abend deutscher Zeit. Ob neben neuen Macs auch noch weitere Neuerungen, etwa die AirTags präsentiert werden, bleibt abzuwarten.

