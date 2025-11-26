Black Week bei Amazon: MagSafe-Zubehör im Angebot – Powerbanks, Wallets und mehr

Die Black Week 2026 bei Amazon steuert so langsam auf den Höhepunkt zu und einige Highlights werden erst am Black Friday zur Verfügung stehen. Doch bereits jetzt kann man viele Angebote entdecken. Hier wollen wir uns auf MagSafe-Zubehör konzentrieren und haben uns bewusst auf keinen Hersteller festgelegt.
Wir lieben MagSafe
Apple verpasste dem iPhone 12 nicht nur 5G, sondern auch MagSafe – in unseren Augen noch immer ein Highlight. Mittlerweile ist ein gigantischer Markt daraus entstanden und hat zuletzt auch durch die Implementierung von Google noch mal Rückenwind bekommen. Der Hersteller nennt dies zwar PixelSnap, es ist aber im Kern das Gleiche:
Powerbanks
Hersteller: Baseus
Preis bei amazon* : 35,90 EUR
Hersteller: Baseus
Preis bei amazon* : 25,99 EUR
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 39,99 EUR
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 59,99 EUR
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 25,49 EUR
Hersteller: Sharge Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Preis bei amazon* : 69,98 EUR
Wallets
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 48,00 EUR
Hersteller: Satechi
Preis bei amazon* : 34,99 EUR
Hersteller: ESR
Preis bei amazon* : 12,74 EUR
Hersteller: Spigen
Preis bei amazon* : 23,79 EUR
Hersteller: Spigen
Preis bei amazon* : 29,74 EUR
Sonstiges MagSafe-Zubehör
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 39,99 EUR
Hersteller: Belkin
Preis bei amazon* : 74,98 EUR
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 89,00 EUR
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 64,98 EUR
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 55,99 EUR
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 25,49 EUR
