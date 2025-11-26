Black Week bei Amazon: MagSafe-Zubehör im Angebot – Powerbanks, Wallets und mehr

Die Black Week 2026 bei Amazon steuert so langsam auf den Höhepunkt zu und einige Highlights werden erst am Black Friday zur Verfügung stehen. Doch bereits jetzt kann man viele Angebote entdecken. Hier wollen wir uns auf MagSafe-Zubehör konzentrieren und haben uns bewusst auf keinen Hersteller festgelegt.

Wir lieben MagSafe

Apple verpasste dem iPhone 12 nicht nur 5G, sondern auch MagSafe – in unseren Augen noch immer ein Highlight. Mittlerweile ist ein gigantischer Markt daraus entstanden und hat zuletzt auch durch die Implementierung von Google noch mal Rückenwind bekommen. Der Hersteller nennt dies zwar PixelSnap, es ist aber im Kern das Gleiche:

Powerbanks

Wallets

Sonstiges MagSafe-Zubehör

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!