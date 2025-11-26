Home » Deals » Black Week bei Amazon: MagSafe-Zubehör im Angebot – Powerbanks, Wallets und mehr

26. November 2025

Patrick Bergmann

Black Week bei Amazon: MagSafe-Zubehör im Angebot – Powerbanks, Wallets und mehr

Die Black Week 2026 bei Amazon steuert so langsam auf den Höhepunkt zu und einige Highlights werden erst am Black Friday zur Verfügung stehen. Doch bereits jetzt kann man viele Angebote entdecken. Hier wollen wir uns auf MagSafe-Zubehör konzentrieren und haben uns bewusst auf keinen Hersteller festgelegt. 

Wir lieben MagSafe

Apple verpasste dem iPhone 12 nicht nur 5G, sondern auch MagSafe – in unseren Augen noch immer ein Highlight. Mittlerweile ist ein gigantischer Markt daraus entstanden und hat zuletzt auch durch die Implementierung von Google noch mal Rückenwind bekommen. Der Hersteller nennt dies zwar PixelSnap, es ist aber im Kern das Gleiche:

Powerbanks

 

Baseus Picogo AM41 Power Bank, Ultra Slim 10000mAh Qi2 Magsafe Powerbank 15W Wireless, PD 27W Schnellladung, Magnetische Externe Batterie mit USB C Kabel für iPhone 17/16/15/14/13/12, Space Grauer Baseus Picogo AM41 Power Bank, Ultra Slim 10000mAh Qi2 Magsafe Powerbank 15W Wireless, PD 27W Schnellladung, Magnetische Externe Batterie mit USB C Kabel für iPhone 17/16/15/14/13/12, Space Grauer
Hersteller: Baseus
Preis bei amazon* : 35,90 EUR

 

 

Baseus Picogo AM41 Power Bank, Ultra Slim 5000mAh Magsafe Powerbank, PD 20W Schnellladung, Portabel, Wireless Magnetische Externe Batterie mit USB C Kabel für iPhone 17/16/15/14/13/12, Space Grauer Baseus Picogo AM41 Power Bank, Ultra Slim 5000mAh Magsafe Powerbank, PD 20W Schnellladung, Portabel, Wireless Magnetische Externe Batterie mit USB C Kabel für iPhone 17/16/15/14/13/12, Space Grauer
Hersteller: Baseus
Preis bei amazon* : 25,99 EUR

 

 

Anker Nano Powerbank, Ultraschlanke 5000mAh Magnet-Powerbank, Qi2-zertifiziert, 15W Max ultraschnelles Laden, MagSafe-kompatibel, tragbares Ladegerät, Ergonomisches Design, Für iPhone 16/15/14/13/12 Anker Nano Powerbank, Ultraschlanke 5000mAh Magnet-Powerbank, Qi2-zertifiziert, 15W Max ultraschnelles Laden, MagSafe-kompatibel, tragbares Ladegerät, Ergonomisches Design, Für iPhone 16/15/14/13/12
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 39,99 EUR

 

 

UGREEN MagFlow Magnetische Powerbank 10000mAh 25W,ultraschnelle Qi2 25W Magsafe Powerbank,integriertes Kabel, LED-Bildschirm, PD30W USB-C Zwei-Wege-Schnellladung, für iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max UGREEN MagFlow Magnetische Powerbank 10000mAh 25W,ultraschnelle Qi2 25W Magsafe Powerbank,integriertes Kabel, LED-Bildschirm, PD30W USB-C Zwei-Wege-Schnellladung, für iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 59,99 EUR

 

 

UGREEN Nexode Wireless Power Bank 5000mAh Magnetische Powerbank klein mit USB-C Schnellladefunktion, Kabellose externer Akku Magnetic kompatibel mit iPhone 17 Pro Max/16 Pro/16/15-12(Schwarz) UGREEN Nexode Wireless Power Bank 5000mAh Magnetische Powerbank klein mit USB-C Schnellladefunktion, Kabellose externer Akku Magnetic kompatibel mit iPhone 17 Pro Max/16 Pro/16/15-12(Schwarz)
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 25,49 EUR

 

 

SHARGE CarbonMag MagSafe Powerbank, 5000mAh Magnetisches Kabelloses Tragbares Ladegerät, 20W PD & QC 3.0 Schnelllade-Akku für iPhone 17/16/15/14 Serie, Samsung S23/S22, iPad (USB-C-Kabel) SHARGE CarbonMag MagSafe Powerbank, 5000mAh Magnetisches Kabelloses Tragbares Ladegerät, 20W PD & QC 3.0 Schnelllade-Akku für iPhone 17/16/15/14 Serie, Samsung S23/S22, iPad (USB-C-Kabel)
Hersteller: Sharge Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Preis bei amazon* : 69,98 EUR

 

Wallets

 

Apple iPhone Feingewebe Wallet mit MagSafe – Schwarz ​​​​​​​ Apple iPhone Feingewebe Wallet mit MagSafe – Schwarz ​​​​​​​
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 48,00 EUR

 

 

SATECHI Magnetische Magsafe-Geldbörse, Kartenhalter mit Doppelklappe & Ständer, 4 Fächer mit NFC Pass-Through vorne, verstellbare Befestigung für iPhone 17, 16, 15 bis 12, Reisezubehör, Cosmic Orange SATECHI Magnetische Magsafe-Geldbörse, Kartenhalter mit Doppelklappe & Ständer, 4 Fächer mit NFC Pass-Through vorne, verstellbare Befestigung für iPhone 17, 16, 15 bis 12, Reisezubehör, Cosmic Orange
Hersteller: Satechi
Preis bei amazon* : 34,99 EUR

 

 

ESR für MagSafe Wallet, 5 Karten Halter, RFID Schutz, iPhone Wallet mit 3200g Magnetstärke, Veganes Leder, für iPhone 17/16/15/14/13/12 Serie und Ausgewählte Samsung Geräte, Nicht für mini, Schwarz ESR für MagSafe Wallet, 5 Karten Halter, RFID Schutz, iPhone Wallet mit 3200g Magnetstärke, Veganes Leder, für iPhone 17/16/15/14/13/12 Serie und Ausgewählte Samsung Geräte, Nicht für mini, Schwarz
Hersteller: ESR
Preis bei amazon* : 12,74 EUR

 

 

Spigen Valentinus MagFit MagSafe Kartenhalter 3-Karten Kompatibel mit iPhone 17/16/15, andere MagSafe-Modelle und Google Pixel 10-Serie mit Pixelsnap - Schwarz Spigen Valentinus MagFit MagSafe Kartenhalter 3-Karten Kompatibel mit iPhone 17/16/15, andere MagSafe-Modelle und Google Pixel 10-Serie mit Pixelsnap - Schwarz
Hersteller: Spigen
Preis bei amazon* : 23,79 EUR

 

 

Spigen TinTap MagFit+ MagSafe Kartenhalter mit Verschluss-System Kompatibel mit iPhone 17/16/15, andere MagSafe-Modelle, Google Pixelsnap und MagSafe-Zubehör - Schwarz Spigen TinTap MagFit+ MagSafe Kartenhalter mit Verschluss-System Kompatibel mit iPhone 17/16/15, andere MagSafe-Modelle, Google Pixelsnap und MagSafe-Zubehör - Schwarz
Hersteller: Spigen
Preis bei amazon* : 29,74 EUR

 

Sonstiges MagSafe-Zubehör

 

UGREEN MagFlow 2-in-1 MagSafe Ladegerät 25W, Qi2 zertifizierte kabellose Ladestation, 70° neigbar und reisefreundlich, für iPhone 16-17-Serie, AirPods und Pixel 10 Pro XL, mit 1m Kabel UGREEN MagFlow 2-in-1 MagSafe Ladegerät 25W, Qi2 zertifizierte kabellose Ladestation, 70° neigbar und reisefreundlich, für iPhone 16-17-Serie, AirPods und Pixel 10 Pro XL, mit 1m Kabel
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 39,99 EUR

 

 

Belkin BoostCharge Pro Kabellose 2-in-1-Ladestation mit Qi2, 15W, MagSafe-Kompatibles Ladegerät für iPhone 17, Air, Pixelsnap, Apple Watch, AirPods, andere Qi2-Geräte, inklusive Netzteil – Sandfarben Belkin BoostCharge Pro Kabellose 2-in-1-Ladestation mit Qi2, 15W, MagSafe-Kompatibles Ladegerät für iPhone 17, Air, Pixelsnap, Apple Watch, AirPods, andere Qi2-Geräte, inklusive Netzteil – Sandfarben
Hersteller: Belkin
Preis bei amazon* : 74,98 EUR

 

 

Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe Ladestation, 15W Wireless iPhone Charger, Induktive Ladestation für Apple Watch und iPhone 17/16/15/14/13/12, AirPods Pro/3/2 (Inklusive 30W Ladegerät) Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe Ladestation, 15W Wireless iPhone Charger, Induktive Ladestation für Apple Watch und iPhone 17/16/15/14/13/12, AirPods Pro/3/2 (Inklusive 30W Ladegerät)
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 89,00 EUR

 

 

Anker MagGo 3-in-1 Kabellose Ladestation (mit EU/US/UK Stecker), MagSafe-Kompatibles Qi2-Zertifiziertes 15W Ladegerät, Faltbares Reise-Ladepad für iPhone 17/16, AirPods, Apple Watch (Keine Powerbank) Anker MagGo 3-in-1 Kabellose Ladestation (mit EU/US/UK Stecker), MagSafe-Kompatibles Qi2-Zertifiziertes 15W Ladegerät, Faltbares Reise-Ladepad für iPhone 17/16, AirPods, Apple Watch (Keine Powerbank)
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 64,98 EUR

 

 

pitaka Handyhalterung mit Ladefunktion Qi2 Laden Kompatibel mit Magsafe Autohalterung 15W Autoladegerät 360° Drehbar Lüftung für iPhone 17/16/15/14/13 Serie & MagEZ Case für Galaxy S25/S24/S23 pitaka Handyhalterung mit Ladefunktion Qi2 Laden Kompatibel mit Magsafe Autohalterung 15W Autoladegerät 360° Drehbar Lüftung für iPhone 17/16/15/14/13 Serie & MagEZ Case für Galaxy S25/S24/S23
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 55,99 EUR

 

 

pitaka Handy Ring Halterung Magnetischer Griff Ring Halter mit Doppelring Einstellbar Fingerhalter Handy Ständer aus Aramidfaser für iPhone 17/16/15/14/13 Sonnenuntergang pitaka Handy Ring Halterung Magnetischer Griff Ring Halter mit Doppelring Einstellbar Fingerhalter Handy Ständer aus Aramidfaser für iPhone 17/16/15/14/13 Sonnenuntergang
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 25,49 EUR

 

