Home Hardware AirPods Pro 2 mit Lightning jetzt auch generalüberholt bei Apple

AirPods Pro 2 mit Lightning jetzt auch generalüberholt bei Apple

Die AirPods Pro 2 mit Lightning-Port werden jetzt auch in Europa als generalüberholter Artikel verkauft. Hierbei spart der Käufer etwa 15%. Allerdings gibt es einige Punkte bei diesem Deal zu bedenken.

Apples Refurbished Store hat nun ein weiteres recht aktuelles Produkt auch in europäischen Ländern im Angebot. Kunden können die AirPods Pro 2 nun auch in Deutschland als generalüberholten Artikel erwerben. Der Preis liegt bei 229 Euro. Neuwertig kosten die AirPods Pro 2 279 Euro, der Kunde spart also 50 Euro. Daneben werden die generalüberholten AirPods Pro 2 auch in Österreich, Belgien, Irland, Großbritannien und weiteren europäischen Ländern angeboten.

Apple verspricht, die AirPods Pro einem grundlegenden Funktionstest und einer umfassenden Reinigung zu verkaufen, in der Regel ist die Qualität von generalüberholten Artikeln bei Apple auch nicht zu beanstanden. Dennoch gibt es einige Aspekte, die zu bedenken sind.

Lightning-Version wird verkauft

Die generalüberholten AirPods Pro 2 sind die Variante, die noch über ein Case mit Lightning-Port verfügt, folglich müssen Kunden weiter ein Lightning-Kabel vorhalten, was hinderlich sein kann, wenn bereits das iPhone 15 zum Einsatz kommt und Lightning sonst nicht mehr verwendet wird. Außerdem werden einige Features wie etwa die latenzfreie Audioverbindung zur Vision Pro nur an den neuen AirPods Pro 2 mit USB-C unterstützt.

Es gibt günstigere Deals

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass es auch die neueren AirPods Pro 2 mit USB-C, wie auch das initiale Modell, bei dritten Händlern häufig mit deutlich besseren Rabatten zu haben ist. Ein Blick auf einschlägige Shops sollte hier nicht entfallen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!