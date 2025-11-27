Black Week Angebot: Playstation 5 in verschiedenen Konfigurationen im Angebot

Die Black Week geht auf ihren Höhepunkt zu, ab morgen ist es dann so weit. Ob die Playstation 5 dann noch mal bedeutend günstiger wird, wagen wir zu bezweifeln.

Playstation 5 in verschiedenen Konfigurationen

Sony bzw. die Playstation 5 ist auch deshalb wieder deutlich attraktiver geworden, da der Konkurrent Microsoft mit seiner Xbox ein paar unpopuläre Entscheidungen getroffen hat. Konkret müssen Kunden für den GamePass, der das Hauptargument für die Konsole war, bis zu 29% mehr pro Monat für den GamePass zahlen. Da zahlt es sich doppelt aus, dass die Playstation 5 gerade reduziert ist:

Das passende Zubehör und Spiele

Die reine Konsole nützt wenig, ohne das passende Zubehör. Und auch hier haben wir ein paar Angebote gefunden, mit denen es sich den ganzen Winter lang hervorragend zocken lässt:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!