27. November 2025

Black Week Angebot: Playstation 5 in verschiedenen Konfigurationen im Angebot

Die Black Week geht auf ihren Höhepunkt zu, ab morgen ist es dann so weit. Ob die Playstation 5 dann noch mal bedeutend günstiger wird, wagen wir zu bezweifeln. 

Playstation 5 in verschiedenen Konfigurationen

Sony bzw. die Playstation 5 ist auch deshalb wieder deutlich attraktiver geworden, da der Konkurrent Microsoft mit seiner Xbox ein paar unpopuläre Entscheidungen getroffen hat. Konkret müssen Kunden für den GamePass, der das Hauptargument für die Konsole war, bis zu 29% mehr pro Monat für den GamePass zahlen. Da zahlt es sich doppelt aus, dass die Playstation 5 gerade reduziert ist:

 

Playstation 5 Pro 2 TB Playstation 5 Pro 2 TB
Hersteller: Sony Playstation
Preis bei amazon* : 699,00 EUR

 

Playstation®5 Konsole – 1TB Playstation®5 Konsole – 1TB
Hersteller: Sony Playstation
Preis bei amazon* : 439,00 EUR

 

Playstation®5 Digital Edition – 825 GB Playstation®5 Digital Edition – 825 GB
Hersteller: Sony Playstation
Preis bei amazon* : 349,00 EUR

Das passende Zubehör und Spiele

Die reine Konsole nützt wenig, ohne das passende Zubehör. Und auch hier haben wir ein paar Angebote gefunden, mit denen es sich den ganzen Winter lang hervorragend zocken lässt:

 

DualSense Wireless-Controller - Midnight Black [PlayStation 5] DualSense Wireless-Controller - Midnight Black [PlayStation 5]
Hersteller: Sony Interactive Entertainment
Preis bei amazon* : 54,99 EUR

 

PS5 Controller Ladestation, Dualsense Controller Ladeständer mit LED Anzeige, 3 Stunden Laden Schnellladestation für PlayStation 5 Controller, PS5 Zubehör für PlayStation 5(Keine Schaltfläche) PS5 Controller Ladestation, Dualsense Controller Ladeständer mit LED Anzeige, 3 Stunden Laden Schnellladestation für PlayStation 5 Controller, PS5 Zubehör für PlayStation 5(Keine Schaltfläche)
Hersteller: Coogamefly
Preis bei amazon* : 22,99 EUR

 

Battlefield 6 Standard Edition PS5 | Deutsch Battlefield 6 Standard Edition PS5 | Deutsch
Hersteller: Electronic Arts
Preis bei amazon* : 54,99 EUR

 

Tekken 8 [PS5] Tekken 8 [PS5]
Hersteller: Bandai
Preis bei amazon* : 26,47 EUR

 

EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 | Deutsch EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 | Deutsch
Hersteller: Electronic Arts
Preis bei amazon* : 39,00 EUR

 

Split Fiction PS5 | Deutsch Split Fiction PS5 | Deutsch
Hersteller: Electronic Arts / Hazelight
Preis bei amazon* : 34,99 EUR

