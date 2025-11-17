Black Friday bei pCloud: 3-in-1-Bundle mit 60% Rabatt und Lifetime-Vorteil

Zum Black Friday bietet pCloud über 50% Rabatt auf alle individuellen Lifetime-Pläne. Besonders spannend: das 3-in-1-Bundle mit 5 TB Speicher, pCloud Encryption und dem Passwort-Manager pCloud Pass – dieses gibt es zum einmaligen Preis von 599€ und somit ganze 60 Prozent Rabatt.

Europäische Alternative zu iCloud und Co.

Monatliche Cloud-Abos? Kann man machen – oder man entscheidet sich für etwas Dauerhaftes. pCloud aus der Schweiz bietet Lifetime-Speicher: Einmal zahlen und ein Leben lang nutzen. Keine versteckten Kosten, keine Abo-Erinnerungen, kein Ärger.

Zum Black Friday 2025 gibt es ein 3-in-1 Lifetime Bundle in limitierter Edition, das drei Kernprodukte von pCloud vereint:

5 TB Cloud-Speicher

pCloud Encryption (Lifetime)

pCloud Pass (Lifetime)

Das Ganze gibt es zum Aktionspreis von 599 € statt 1.497 €, also um minus 60 Prozent.

Wer auf Passwortmanager und Zero-Knowlege-Verschlüsselungen verzichten möchte, kann rund um den Black Friday auch nur einen Speicher günstiger erwerben. Auch hier gibt es über 50 Prozent Rabatt auf die folgenden individuellen Lifetime-Pläne:

1 TB Lifetime – 199 € (-54%)

2 TB Lifetime – 279 € (-53 %)

10 TB Lifetime – 799 € (-58 %)

Die Aktion läuft vom 17. bis 29. November 2025.

Sicherheit „Made in Switzerland“

pCloud ist ein Schweizer Unternehmen – und das merkt man an den strengen Datenschutzrichtlinien. Alle Daten sind durch die DSGVO und zusätzlich durch das Schweizer Datenschutzrecht geschützt. Sie liegen auf Servern in Luxemburg, abgesichert durch ISO-Zertifizierungen, Spiegelung an mehreren Standorten und Frühwarnsysteme gegen Feuer oder Einbruch. Für noch mehr Sicherheit sorgen die 256-bit-AES-Verschlüsselung für gespeicherte Daten und der TLS/SSL-Schutz für alle Transfers.

Ebenfalls mit im Bundle: Zero-Knowledge-Verschlüsselung und pCloud Pass

Mit pCloud Encryption verschlüsselst du Dateien direkt auf deinem Gerät. Nur du kennst das Passwort – selbst pCloud hat keine Einsicht und auch Behörden können nicht auf die Daten zugreifen. So bleiben persönliche Fotos, Dokumente und Notizen privat, egal wo du dich anmeldest.

Mit pCloud Pass steht dir außerdem ein verschlüsselter Passwort-Manager zur Verfügung. Dieser speichert und synchronisiert Passwörter auf allen Geräten und funktioniert mit allen gängigen Browsern und Betriebssystemen. Sehr zeitsparend ist, dass Login-Felder automatisch ausgefüllt werden. Gleichzeitig ist ein Passwort-Generator für starke und einzigartige Kombinationen integriert.

Damit entsteht ein geschlossenes Sicherheitssystem für Dateien, Logins und sensible Informationen.





Editor in der Cloud und smarte Galerie: pCloud rüstet nach

Bereits bekannt: pCloud funktioniert nahtlos auf macOS, iOS, Windows, Linux und Android.

Die Desktop-App pCloud Drive integriert den Cloud-Speicher als virtuelle Festplatte direkt in den Finder, während die mobilen Apps Fotos automatisch hochladen können und so den Gerätespeicher entlasten.

Darüber hinaus sind alle gängigen Funktionen enthalten:

Automatische Backups von Drittanbietern (z.B. OneDrive)

Dateifreigaben mit Traffic-Messung

Intelligente Suche und Rewind-Funktion

Medien-Player für Audio, Video und Fotos

Neu ist allerdings die Foto-Funktion. Diese verwandelt den Cloud-Speicher in eine smarte Galerie, die alle Bilder mit intuitiver Zeitleiste nach Datum organisiert – ideal, um auf dem Mac erstellte oder mit dem iPhone aufgenommene Fotos zentral zu verwalten. Mit dem integrierten Foto-Editor können Apple-Nutzer ihre Fotos direkt im sicheren Speicher von pCloud bearbeiten, ohne teure Mac- oder App-Store-Software zu verwenden. Dabei stehen Usern acht Ein-Klick-Filter zur Verfügung. Zudem können sie präzise Anpassungen bei Helligkeit, Kontrast, Lichtern und Schatten vornehmen sowie grundlegende Werkzeuge (Zuschneiden, Drehen, Spiegeln) nutzen.

Fazit: Alles drin – einmal zahlen, dauerhaft profitieren

Das 3-in-1-Bundle kombiniert einen sicheren Cloud-Speicher mit noch sichererer Verschlüsselung und Passwort-Manager in einem einzigen Kauf. Mit 60 % Rabatt ist das Black-Friday-Angebot ideal für alle, die ihre Daten und Zugänge langfristig schützen möchten – ganz ohne Abo.

Jetzt das Black-Friday-Angebot von pCloud sichern!