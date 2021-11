Home Deals Black Friday-Angebote bei Amazon: AirTags, Echo-Lautsprecher und vieles mehr teils deutlich reduziert

Black Friday-Angebote bei Amazon: AirTags, Echo-Lautsprecher und vieles mehr teils deutlich reduziert

Heute in einer Woche startet offiziell der Black Friday, doch die meisten Händler beginnen schon jetzt damit, ihre Deals online zu stellen. Einerseits will man so das Interesse wecken, andererseits dürfte damit auch das Shopping-Ereignis entzerrt werden. Bei Amazon lassen sich heute eine Vielzahl von Angeboten entdecken.

Black Friday Deals bei Amazon

Neben der eigenen Hardware, die Amazon teils um bis zu 50% reduziert hat, sind uns noch diese Angebote ins Auge gefallen:

Hardware und Zubehör von Apple

Hardware von Amazon

Sonstige Angebote

D

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!